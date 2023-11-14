緋聞女友麻利同遊日本 見證好友求婚惹熱議 江𤒹生忍無可忍 怒斥粉絲干涉交友

江𤒹生在社交網上載短片公告好友求婚成功喜訊，不忘自嘲臉上暗瘡同富士山一樣蠢蠢欲爆。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）近日在日本見證好友向女友求婚成功，他開心感動到喊。有網民發現大合照中AK緋聞女友商台前DJ麻利亦同行，惹起部分粉絲熱議，有人在社交平台Telegram（Tg）群組質疑AK不是單身，留言：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面。」矛頭直指麻利。AK對此忍不住連環留言反擊，反問：「同行就叫拍拖咩？唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩？」他稱有自由跟誰做朋友，承認二人以「family」相稱，代表他們感情好好，不覺得有什麼問題。

曾參加ViuTV選秀節目《全民造星》與《全民造星II》的梁德忠（Tank），跟參加《全民造星III》和《全民造星IV》的方芷欣（方方）同為舞蹈員，二人拍拖多年，Tank為給女友驚喜，邀請一班好友同遊日本見證他人生重要時刻。

自嘲臉上暗瘡蠢蠢欲爆

AK抽空前往日本見證好兄弟Tank求婚，前晚在社交網上載短片和大合照，他感動眼濕濕說：「阿哥阿嫂喇！搞幾耐呀呢壇嘢，終於搞掂，慶功，食牛什。」AK開心拭淚，臉上暗瘡相當搶鏡，他不忘自嘲：「富士山求婚大作戰，大成功，喊死我，恭喜阿哥阿嫂、要幸福，Family forever，粒暗瘡同富士山一樣蠢蠢欲爆。」

原本是開心事，但AK被部分粉絲的言論辣㷫，有粉絲在Tg群組議論見到麻利同行，重提二人緋聞。有人留言：「會唔會個個都一對，老闆（AK）仍然單身。」有人回應：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面。」意指與AK傳緋聞的麻利。

不滿幻想當事實 朋友被攻擊

此舉引起AK不滿在留言斥責，稱自己已「忍咗好耐」。他寫道：「同行就叫拍拖咩？Tank求婚，佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題？我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人唔代表你哋可以干預我嘅交友圈子。唔好自己覺得（係）咩加個故事就當係。我忍咗好耐，一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩？你哋要點諗我無所謂，因為點講都有人會唔明，我只係過自己想過嘅生活，同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅moment。由頭到尾都係你哋自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲。Yes，我哋係以family相稱，代表我哋感情好好，有咩問題？」

娛樂組