梁非同演虞姬舞雙劍顯功架 大老官吳仟峰廖國森鬥唱添劇力

【明報專訊】《經典折子戲》Part 2前晚於北角新光戲院大劇院圓滿結束，6齣折子戲分別由吳仟峰、廖國森、梁兆明、梁燕飛、王志良、梁非同、梁煒康、陳紀婷等參演。王志良與梁非同合演《再世紅梅記之脫穽救裴》，梁非同透露事前排練很多次，跟王志良研究多加細微表情。

梁非同另與梁煒康合演《霸王別姬》，演虞姬的她跟王惠玲老師學習舞雙劍，開心觀眾喜歡。她以前跟康哥（梁煒康）演過《霸王別姬》，事隔幾年各方面有成長。康哥說：「年輕演員只要珍惜每一次演出機會，盡力演出，觀眾會感受到。」

梁兆明與梁燕飛演出《李後主之去國歸降》，唱到聲淚俱下，打動觀眾。梁燕飛另與宋洪波合演《武松殺嫂》，宋洪波用刀柄打梁燕飛胸口時，觀眾聽到「砰」一聲，梁燕飛稱事前夾過不會受傷。陳紀婷在《扈家莊》演扈三娘，全武場盡顯功架。大老官吳仟峰與廖國森壓軸合演《十奏嚴嵩》，台上鬥唱張力十足。因劇情台上出現真福壽棺木，加強海瑞（吳仟峰飾）拼死諫嚴嵩（廖國森飾）劇力。班主彭美施表示棺木雖然只出現數秒，但花了逾兩萬元，「人人勸我不用這麼認真，我認為必須忠於藝術，為劇力值得做，觀眾見到這一幕很哄動，已經滿足，決定冇錯」。

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