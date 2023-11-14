【開箱】《洛基2》邪神歸正 欲戴王冠必承其重

【明報專訊】Marvel超級英雄劇《洛基》（Loki）前年在影視串流平台Disney+上架，先獲艾美獎6項提名，再刷新該平台最高收視劇集紀錄，氣勢一時無兩，可惜後來者如《Ms. Marvel》、《變形女俠：律政英雌》等無以為繼，《洛基》第2季肩負救亡重任，上月開播首3日全球錄得1090萬觀看次數，成為繼3月播出《曼達洛人》第3季後，今年Disney+第2最佳開播成績，不負所託。

關繼威加盟成亮點

《洛基2》10月6日首播，全季共分6集，截稿前剛播畢結局，口碑比上季有過之而無不及。今季仍然由《雷神奇俠》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）、《翻生侏羅館》奧雲韋遜（Owen Wilson）與《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）合演，《奇異女俠玩救宇宙》金像男配角關繼威加盟，飾演時間變異管理局（簡稱TVA）維修部職員老歐。故事延續首季結局，講述祖拿芬飾演「征服者康」被洛基的女性變體「希薇」（蘇菲亞迪馬天奴飾）殺死後，前者控制的神聖時間線因此崩潰，大量分支時間線湧現，湯希丹斯頓扮演「邪神洛基」須盡快搶救，否則宇宙大亂，億萬生命消亡。

隨着神聖時間軸崩壞，TVA隨即陷入混亂，洛基隨即向時間局特工莫比烏斯（奧雲韋遜飾）求助，二人找上維修部職員老歐（關繼威飾），獲悉洛基正在經歷「時間溜脫」階段，不能自控地穿梭時空，於是找來一部時間靈光擷取器，幫助洛基與莫比烏斯回到過去，找回失聯的希薇，聯手制止TVA將軍達思消滅時間線的行動，可惜大部分支線已被刪除，造成無數人命損失。

另一方面，擁有無數變體的征服者康，除了在《洛基》遭希薇殺死的「留存者」版本，還有《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》遭保羅路德（Paul Rudd）飾演「蟻俠」史葛凌一家在量子領域擊敗的邪惡版。至於《洛基2》登場的科學家版本，則從1868年穿越到現在，協助洛基、老歐和莫比烏斯等應對時間線崩壞危機，結果在第4集「犧牲」了，這一幕足以令所有觀眾目瞪口呆。

相比之下，洛基的終極犧牲更是令粉絲震驚且感動。還記得羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）扮演鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4：終局之戰》藉着自毁以消滅魁隆，解決宇宙危機；洛基更進一步，身為阿斯嘉王子的他實踐了神的使命，以個人永恆的孤獨，守護所有時間線的安全，令每個平行宇宙的生命都能享受真正自由，如此偉大才能稱得上是Marvel電影宇宙的真正王者。

詭計之神展現大愛

如果說《洛基》首季最大賣點是讓觀眾見證「詭計之神」洛基如何改邪歸正，那麼《洛基2》更深化角色的性格和思想轉變，從不理別人死活，只滿足自己權慾的二線反派角色，逐漸學懂愛人如己，最後為了保護所有時間線上生命，不惜犧牲自我，實踐大愛精神，令人動容。提起鐵甲奇俠，早前有傳Marvel高層為了挽救日益下滑的收視和口碑，考慮召回《復仇者聯盟》初代6位超級英雄包括鐵甲奇俠、美國隊長及黑寡婦等回歸幕前，重現Marvel電影宇宙光輝。湯希丹斯頓日前接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）主持清談節目訪問，提到洛基已掌握時間溜脫秘技，能夠自由穿梭過去、現在和將來，名副其實成為「時間之神」。由此推斷，洛基是否可以回到終局之戰前，改寫鐵甲奇俠戰死沙場的命運？湯希丹斯頓答得巧妙：「雖然洛基能夠時間溜脫，但其他超級英雄可以嗎？」看來初代復仇者回歸之路仍然漫長。