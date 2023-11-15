發火踢村超球員 內地網民轟無品 踢人風波 黃日華拍片鞠躬道歉

【明報專訊】有「噴火華」之稱的黃日華上周六（11日）出戰在香港大球場舉行的「香港明星足球隊×榕江村超聯隊」足球邀請賽，當日明星隊以3比1勝出。賽事中黃日華一度「噴火」要校長譚詠麟上前安撫情緒。賽後他向傳媒表示被村超球員剷埋身踢中大腿，畀人「炒芥蘭」令他無名火起。翌日內地網民將黃日華倒地後踢村超球員被黃牌警告的短片瘋傳，斥他踢人極無品。黃日華昨日就事件拍攝近兩分鐘道歉短片上載社交平台，承認自己不理智行為，「我要跟你們說聲抱歉。對不起，我錯了」。

娛樂組

黃日華在短片中向大家問好，然後自我介紹，稱前幾天邀請了榕江村超聯隊到香港，跟香港明星足球隊來一場足球文化交流，「本來整個活動都非常完美，可是給我一個人的不理智行為破壞了，帶了一點遺憾。這幾天，我看過很多視頻，也看過所有網友對我的批評，我都全部一一接受，因為經過自我反省後，覺得我在控制情緒方面真的做得不好，還有很多需要改善的空間。我覺得我是做錯了，所以在這裏，我要跟所有村超聯隊的球員們、貴州的朋友、全國的球迷、所有的網友，我要跟你們說聲抱歉。對不起，我錯了，對不起」。他強調非常喜歡踢足球，保證日後不會再發生類似情况，說畢對鏡頭鞠躬。

隊友譚詠麟讚夠擔當

隊友譚詠麟轉發黃日華公開道歉短片，留言：「深明大義、有錯就認、夠擔當、得體！大個仔啦！」有網民對黃日華道歉表示收貨，留言：「踢球嘛！很正常，表示大家很投入很認真。」「球場如戰場，上戰場拼命三郎，可以理解。」

也有人稱62歲黃日華「本就是友誼性質，還都是老頭子，球場上動作那麼大確實不對」。

明星足球隊就事件向傳媒發稿解釋事件，表示賽後一條片段成了話題惹討論，形容是比賽的小插曲。文中提到球賽間有肢體接觸及爭議，是正常不過，球賽冇間斷即時繼續展開，沒有任何進一步衝突，可見雙方球員包括當事人，亦了解競技場內所發生的事情，整個球賽沒有火藥味道，兩隊仍然落力比賽。

勇於道歉成好榜樣

對於黃日華沒有因網民批評逃避及找藉口，大方拍片公開向村超球員、球迷和網民致歉，讚他沒有推卸責任，欣然接受外界不同批評，重視自身檢討、自我反省，可謂海納百川，有容乃大的好榜樣。賽事後的慶功宴，黃日華對村超球員合照有求必應，為百多件球衣簽名，沒有如網絡炒作指他耍大牌。

據稱當日賽事開場，黃日華被村超球員「炒芥蘭」，踢中他右邊大腿，不算嚴重只有少少痛。至中場黃日華再被對方撠跌，他倒地後向對方還腳，結果被罰黃牌。

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