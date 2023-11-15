【娛樂場】《Auntie 妳好》尾集首播新歌MV 鍾慧冰讚保錡變靚仔 樂與媚姨互窒

【明報專訊】鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）與吳保錡主持的ViuTV節目《Auntie 妳好》去年4月首播映，歷時20個月，共82集，今晚（15日）7時半播映最後一集。今集Auntie「to do list」壓軸項目是3人為合唱的新歌《Hi Auntie》拍MV，還邀得近期人氣超勁，有望衝擊「叱咤我最喜愛的男歌手」尹光客串及獻聲。新歌由保錡策劃、J.Arie（雷深如）作曲、梁柏堅填詞，以及女子組合乙女新夢幫「Auntie」排舞。節目會首播MV送給觀眾，感謝一直支持。

棋逢好手大滿足

冰姐日前在社交平台談到《Auntie 妳好》要跟觀眾說再見消息，感性分享感受，「衷心地多謝《Auntie》幕後那群年輕團隊，每一名都總是在『無』中努力地生『有』、創作無限、熱血沸騰、對我們auntie又特別照顧，實在令我感覺十分溫暖。能夠與保錡和媚E（媚姨）共事，一齊做主持，實在是我的幸運。保錡的反應敏捷、自由奔放。媚E的奇招怪拍、尖銳言詞對我都是極大的挑戰，因此在你叫我吵，你來我往中，帶給我極大的歡樂及有一種棋逢好手的滿足感。特別要多謝兩名小女兒，把我和媚E引領入ViuTV，令我們在人生下半場開展了一段不一般的旅程！也要特別謝謝保錡的粉絲團隊，他們愛屋及烏，經常在手機拍照、剪片上幫忙，應援物資豐厚，真是受益不淺」。粉絲留言感不捨。

冰姐女兒林靜莉和媚姨囡囡植詠珊2021年參加ViuTV《阿女又戀嚟》，父母一同參與，當時媚姨是素人，表現出位而受注目，之後加入娛樂圈。

難忘保錡嫌行得慢

《Auntie 妳好》製作初衷是讓年輕人了解一班auntie的喜好，又讓她們接觸新事物。冰姐提到兩拍檔的改變，大讚保錡很勤力，做事夠堅持且比以前更靚仔。至於媚姨以素人身分初任主持，隨着相處與合作時間久了，有明顯成長，大家說話時會互窒搞笑。3人經歷適應期，之後變得有默契，所以他們通常不用NG，很快收工又好歡樂。

冰姐說年輕人跟長輩的矛盾往往是身體狀態不同，年輕人不容易理解，節目中3人到檳城拍外景，在景點行一條橋時，保錡嫌她和媚姨行得太慢，他不理解二人關節痛。有時候保錡又會奇怪兩人經常去洗手間，他不知道年長會尿頻。3人相處時，以為保錡一人難適兩auntie，冰姐笑言大家估錯，保錡反應之快從不輸蝕，並多謝對方教識她很多潮語。

Auntie「to do list」大成功

監製黎明寶回顧近兩年的《Auntie 妳好》，Auntie「to do list」包括到檳城拍攝、跳舞、玩刺激活動、高空瑜伽等也做到，「最高難度是保錡踩水上單車載住『Auntie』橫渡維港，媚姨用盡力撥水，過程好滾（感）動又好笑」。她大鑽保錡好尊重兩auntie，媚姨以新人來說是愈做愈放，冰姐好照顧大家，抱開放態度試新事物，好開心大家好愛這個節目。