公審風波 女網民續受姜糖滋擾籲停止欺凌 姜濤道歉後首現身 周六宣傳《怪盜12》

【明報專訊】MIRROR成員姜濤早前在公開活動獻唱，有女網民質疑他咪嘴和工作態度。姜濤忍不住向女網民還擊，公開對方對話截圖、社交帳戶名稱與無遮格大頭照片。事後姜濤刪文，公開為自己行為道歉盼平息風波，但仍惹網暴爭議。女網民前晚在社交網發文，表示至今仍被姜糖（粉絲暱稱）打擾，希望停止攻擊及欺凌，稱她與姜濤一樣難受。姜濤周六（18日）伙MIRROR隊友出席《怪盜12》電影互動體驗場活動，有機會親自拆招。

娛樂組

姜濤雖已呼籲「停戰」，「不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任」。仍未能影響不同立場網民狙擊，姜濤社交網有大量攻擊留言。至於質疑姜濤咪嘴的女網民繼續被圍剿，女網民前晚在社交網發文，表示至今仍被姜糖打擾，希望停止攻擊及欺凌，「連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用」。

被冒認公告以正視聽

女網民為免事件繼續發酵出公告，希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止，「無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！雖然到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說，希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！」女網民希望早日回復平靜，並稱有人偷圖冒認她開帳號，故她公告以正視聽，表明不會跟傳媒聯絡。

尹光戰半數MIRROR成員

對於姜濤今次反擊令他陷公關災難，有粉絲硬撐他反擊有理，不過有KOL呼籲不能再縱容姜濤；也有網民稱姜濤的行為若在內地發生，早被封殺。姜濤公開道歉後，沒有更新社交網，只曾在限時動態貼商台《叱咤》投票宣傳。昨日商台公布我最喜愛的男歌手12強走勢，MIRROR成員佔一半席位，包括江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）與盧瀚霆（Anson Lo），74歲尹光亦榜上有名。

MIRROR全員接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，12子面對Do姐暢所欲言，提到鏡粉為支持MIRROR活動在街頭通宵露宿，他們表示感謝粉絲支持，希望大家追星外，多注重學業、事業和陪伴家人。12子大談MIRROR成軍5周年感受，覺得時光飛逝外也有遺憾。姜濤稱MIRROR有12人，公司目前冇辦法逐一兼顧，覺得有需要增加支援人手，安排12子每個人的發展路途與工作。

Anson Lo嘆冇時間了解隊友

12子提到MIRROR成員相處時間不多，各有各忙，近來因為準備明年1月演唱會才較多齊人機會。Anson Lo承認有失望，因成員間沒有更多時間互相彼此了解，成軍5年他還未真正知道大家心裏的想法或近况，未能百分百好friend。