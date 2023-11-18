黎明即興跳舞 全場歡呼尖叫 觀眾遭手燈擊頭濺血送院

【明報專訊】黎明一連10場紅館演唱會周二（14日）晚開鑼，第2場（15日）發生有觀眾被打傷送院事件，當晚黎明唱《聽身體唱歌》時，有女歌迷因太投入，拿着膠製小型手燈又唱又跳，意外擊中前方一名男觀眾頭部，令對方頭破血流，最後驚動警方及送院治理。主辦單位表示︰「事發後，紅館工作人員即時安排香港聖約翰救傷隊為傷者處理傷口，傷者之後由朋友及醫護人員陪同下，自行上救護車送院治理。主辦單位呼籲觀眾欣賞節目表演期間注意安全，並祝願傷者早日康復！」警務處公共關係部回覆傳媒查詢時確認事件，警方將案件列作糾紛及意外受傷處理，指報案人曾稱會循民事方向索償。

稱跳舞唔好睇 專心唱歌

黎明在首場演唱會坐低唱快歌《聽身體唱歌》成為熱話。第二場屏幕出現可愛兔仔問黎明為何不跳舞？他解釋道：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業dancer跳，我都係專心唱歌，我做番擅長嘅嘢。」不過他獻唱《Sugar in the Marmalade》時即興跟着跳，觀眾歡呼尖叫，他忍不住笑出來。黎明演唱會的舞蹈總監由ERROR的梁業（肥仔）擔任。

黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時，得到心靈慰藉，歌詞通過遊戲隱喻，形象地描繪人生面臨種種選擇與轉折，如聆聽真實「人生遊戲」。

娛樂組

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