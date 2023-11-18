莫文蔚陪老公返德國過聖誕 等星爺聯絡 想演魔鬼身材教練

【明報專訊】莫文蔚前晚為商場聖誕裝置主持亮燈儀式，並率先認購特別版模型玩具，支持香港血癌基金，幫助有需要人士。谷德昭擔任大會司儀，C AllStar成員吳崇銘化身DJ King，即場打碟營造派對熱鬧氣氛。

莫文蔚表示外籍丈夫Johannes非常重視聖誕節，加上疫情過去，今年將陪同丈夫返家鄉德國，跟其家人歡度聖誕。會否親自下廚整聖誕大餐？她笑說：「每逢大時大節都由奶奶出手，廚房是她天下。她好犀利，會煮好多菜式又整聖誕曲奇。至於禮物，我送什麼她都歡喜，最想我在德國開演唱會，逗她開心。」

計劃赴台開展覽

莫文蔚慶祝入行30周年，今年已先後在港及北京舉行巡迴展覽，反應不錯，正籌備去其他地方，包括台灣，「一定要過去，自2019年在台灣開演唱會後，因幾年疫情沒去過，粉絲應該好期待」。

提到周星馳（星爺）籌備開拍新戲《少林女足》，莫文蔚認為構思題材不錯，因足球是全世界的語言。當年曾客串《少林足球》扮演足球員，她笑說等對方聯絡，有興趣演擁有魔鬼身材的教練，穿貼身衫騷身材都沒問題。提到星爺公開招募演員，吸引不同國籍女星拍片自薦，莫文蔚提供貼士道：「我有留意，最好要有個性，似我咁啦！有魔鬼身材、長腿，識唱歌都會加分。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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