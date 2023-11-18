林頴彤鄭雋熹再著情侶裝上庭 擾亂秩序案押後明年1月再訊

【明報專訊】無綫藝人林頴彤、鄭雋熹，與另外4男女，早前涉嫌在公眾地方行為不檢，被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪，昨日繼續於粉嶺裁判法院審理，控方於庭上申請將案件押後，以便聽取法律意見，裁判官宣布將案件押後至明年1月12日於粉嶺裁判法院續審。

記者：林祖傑

林頴彤與鄭雋熹上次出庭時同穿白衫黑褲，被問是否情侶時，林頴彤表示跟對方是好朋友，鄭雋熹則以「好好朋友」形容兩人關係。昨日他們又以黑白配服裝到場，受訪時異口同聲表示並非情侶，重申是好朋友關係。辦理完手續後，兩人前後腳乘的士離開法院。

捲JPEX案 鄭雋熹稱未遭起訴

鄭雋熹先步出法院，稱案件再押後會影響工作安排，感謝合作單位配合。他表示跟無綫快將約滿，暫未有人跟他溝通，他自嘲道：「可能因我是7線藝人關係，對上還有6條線要處理，我諗應該差不多到我，其實最近兩次接受無綫娛樂新聞台訪問，才跟公司有少少關係。」談到JPEX案，他表示上次接受調查後未有消息，未被落案起訴。

重返校園 林頴彤否認被雪藏

林頴彤表示案件再押後，會以平常心面對。對於傳她被無綫雪藏，之前透露獲港大專業進修學院取錄，入讀「應用營養學及營養補充劑基礎證書」課程，惹猜測為未來打算。林頴彤表示無綫沒通知要雪藏她，也沒有被暫停工作這回事，至於重返校園，她稱早已跟公司講想暫時停工半年。是否完成課程再投入工作？她說：「睇到時情况和心態，我的心態是做了這行好耐，現在好想學多些自己喜歡的事，花多些時間進修，下星期便開學。（是否想轉跑道？）都有諗過，但讀完書再諗。」

林頴彤表示沒意興闌珊，「公司給了我好多開心回憶，令我成長很多，我所有的青春都放了在公司上，只是人大了，心態和追求的都不同，才有這個選擇」。

與母相依為命 為不孝順平反

提到上次挽名牌手袋上庭，被網民質疑重物質未有回報媽媽，當時她發火還擊。林頴彤說不是好嬲，但媽媽是她最愛惜的人，她們相依為命，如講她不孝順，就要為自己平反。

【案件編號：FLCC1296/2023】