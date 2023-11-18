【娛樂場】光影藝術祭電影節 維梅爾稀世名畫與坂本龍一最後演奏

【明報專訊】MOViE MOViE與香港設計中心首次跨界合作，舉辦以設計為主題的「MOViE MOViE Life is Art 光影藝術祭．設計漫遊」電影節，精選14部電影於11月23日至12月17日期間播映。「開幕電影暨香港首映」有史無前例最大規模的維梅爾展覽《維梅爾：光影大師》及奧斯卡得獎導演紀錄近代時裝設計大師跌宕人生的《John Galliano的高山低谷》；「閉幕電影暨香港首映」是已故日本音樂大師坂本龍一最後演出的《坂本龍一：Opus》，以電影及設計觸動心靈。

《維梅爾：光影大師》沉浸藝術世界

開幕電影之一《維梅爾：光影大師》，「你可能看過女神施嘉莉祖安遜在電影中演繹《戴珍珠耳環的少女》，又或你早已聽聞過這舉世知名的畫作，但你對背後這名與梵高、林布蘭並列為「荷蘭三大畫家」的維梅爾有多少認識？」2023年春季，荷蘭國立博物館敞開大門，呈現有史以來規模最大的維梅爾展覽，他以透明的用色準確捕捉光影，尤其擅於刻畫室內空間，以物件與人物的互動，呈現優雅舒適的氣氛。

這次觀眾能以電影形式私享這個展覽，並由荷蘭國立博物館館長和策展人親自導賞維梅爾全球35件已知作品中的28件稀世名畫，包括最著名的《戴珍珠耳環的少女》、《地理學家》、《倒牛奶的女僕》等，是「光影大師」的史無前例最大規模的展覽。觀眾將在大銀幕仔細欣賞維梅爾巨作的細節，以及在專業導賞下深入了解他的生平及創作內幕，一同沉浸在這大師的藝術世界中。

第二部開幕電影《John Galliano的高山低谷》，John Galliano人生的高潮與低谷極為戲劇性，曾被譽為近代最傑出時裝設計師，在Dior擔任首席設計師15年間，令品牌脫胎換骨，事業隨之而來的壓力卻令他染上惡習，一次酒後失言牽起極大風波，被品牌解僱，之後又獲重生。奧斯卡得獎導演Kevin Macdonald被John Galliano的傳奇人生吸引，希望尋找那次失言背後的故事。12月10日的場次有映後分享，嘉賓是香港電影美術學會副會長劉天蘭。

《坂本龍一：Opus》奏出傳奇一生

閉幕電影《坂本龍一：Opus》，坂本龍一今年不敵癌症離世，然而他半世紀的創作已撼動全世界的靈魂。離世前幾個月，坂本龍一決定為世界作最後一場演奏。由兒子空音央執導，在坂本龍一最愛的東京NHK放送中心的「509錄音室」錄製，一台鋼琴、一位演奏家、20首曲目，娓娓道出傳奇一生。12月17日映後分享嘉賓，是跟坂本龍一私交甚篤的資深電台DJ黃志淙。

其餘精選電影有《激浪派錄像藝術教父：白南準》、《Bruce MAU 設計大師》、《蘇聯式巴士站》、《V&A博物館特展—愛麗絲：越奇越怪》、《翩娜．之後》、《英格蘭超認真唔專業電影製作社》、《Tiny Galaxy Concert @虎豹》、《美學構成—ACC藝術家系列》、《好好拍電影》、《落錯單》及《海鷗來過的房間》等。

《MOViE MOViE Life is Art光影藝術祭．設計漫遊》

日期：2023年11月23日至12月17日

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