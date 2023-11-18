P.Diddy遭歌手舊愛控強姦虐待 逼女友召男妓滿足偷窺慾 紐約警方接報調查

【明報專訊】現年37歲的美國女歌手Cassie Ventura前日入稟曼哈頓聯邦法院，控告54歲前男友兼饒舌歌手P.Diddy（原名Sean Combs）強姦及虐待，消息震驚樂壇。據法庭文件指，P.Diddy與Cassie拍拖期間，多次毆打女方，又強迫她吸毒，更要求女友召男妓，好讓他在旁欣賞，滿足其變態的偷窺慾。紐約警方同日調查P.Diddy，但拒絕透露報案人身分，暫時未知跟Cassie訴訟有否關係。

今年9月贏得VMA頒獎禮Global Icon獎項的P.Diddy，不單是國際知名的饒舌天王，同時兼任唱片公司老闆、時裝設計師、演員、唱片及節目製作人等多職，因此當Cassie入稟控告他強姦及虐待等罪名，彷彿在歌影視及潮流等跨界投下巨型炸彈般震撼。美媒昨日引述法庭文件指出，2005年當Cassie認識並簽約成為P.Diddy旗下唱片公司藝人時，她只有19歲，男方則是36歲。二人拍拖多年，經常出雙入對，直至2018年才分手。Cassie最為人熟悉的歌曲包括《Me & U》、《Long Way 2 Go》等，並曾贏得美國作曲家、作家和發行商協會（ASCAP）及音樂錄影帶製作協會（MVPA）等多個頒獎禮的獎項。

P.Diddy炸毁Kid Cudi座駕

Cassie入稟指控前男友多宗罪，最令人震驚的是宣稱P.Diddy命令她在紐約高級酒店或其寓所召男妓，然後他在旁欣賞及自慰，並把性交過程拍攝，滿足其偷窺慾；P.Diddy又向女方提供毒品，包括「搖頭丸」及「K仔」等，令她麻醉自己，忘記痛苦。Cassie曾經要求男方刪除不雅影片，事後發現P.Diddy保留副本。她又稱2018年二人鬧分手前，曾遭P.Diddy入屋強姦，批評此舉已觸犯性販賣及性暴力等罪行。

除此之外，Cassie宣稱曾遭虐待，例如2009年P.Diddy不滿女方跟其他經理人公司職員聊天，於是把她推入車內，不斷踢她頭部，導致受傷流血，事後吩咐手下把她軟禁在酒店房間，一星期內禁止與家人通電話；2012年P.Diddy得悉女友跟另一歌手Kid Cudi約會，聲言要炸死對方，事後他的座駕真的發生爆炸，Kid Cudi透過發言人承認：「此事千真萬確。」

成人倖存者法案建功

Cassie表示多得紐約州長去年簽署「成人倖存者法案」（Adult Survivors Act），為年滿18歲後遭性侵的受害者提供追溯期，使他們在起訴施暴者時，免受案發時間限制，「這法案讓我有機會把不幸遭遇大聲說出來，好讓餘生可以慢慢平復」。P.Diddy透過律師否認有關指控，反指Cassie在過去半年間，曾向他勒索3000萬美元（約2.34億港元）掩口費，否則將出書爆料；Cassie代表律師反駁，聲稱P.Diddy開價8位數字，要求女方噤聲，但遭她拒絕。

Cassie透過民事訴訟，要求P.Diddy及旗下公司職員賠償損失，但未有公開索償金額數目。另一方面，據美媒TMZ報道，紐約警方亦對此案高度關注，並已展開調查，但拒絕透露報案人身分，暫時未知跟Cassie是否有關。警方回應指：「我們對性侵等罪行非常重視，促請所有受害者與警方聯絡，好讓我們提供支援服務，並就案件展開調查。」似乎暗示P.Diddy涉強姦案，受害者可能不止Cassie一人。