【開箱】《犬系戀人》 車銀優愛上「狗女」朴圭瑛

【明報專訊】《女神降臨》車銀優與《絕世KOL》朴圭瑛合演韓國MBC電視台愛情劇《犬系戀人》，上月11日首播，劇集改編自同名網絡漫畫，講述被詛咒的女生，當與異性接吻，就會變成小狗，其後誤跟怕狗男同事接吻，只有對方能為她解咒，二人因而展開奇幻愛情故事。

16地區收視冠軍

同類型韓劇不乏捧場客，《鬼怪》、《來自星星的你》及《德魯納酒店》等均叫好叫座，《犬系戀人》開播前亦受關注，原因是車銀優主演前作《女神降臨》及《我的ID是江南美人》收視不俗，朴圭瑛亦因《雖然是精神病但沒關係》及《絕世KOL》而人氣急升。然而《犬》劇播出至今，6集收視最高只有2.8%，更一度低見1.7%，谷底反彈機會渺茫。

劇集收視低迷，或與播放模式有關。近年韓國電視台為了應對串流平台及觀眾煲劇模式轉變，由以往每周播出兩集，逐漸改為每周一集，《機智醫生生活2》、《The Penthouse上流戰爭3》及《全國死刑公投》都是最佳例子。新模式有好有壞，高收視作品延長播放日期，電視台因話題持續而得益，反之若劇集口碑一般，拖延下去只會流失更多觀眾，《犬系戀人》正是後者。全劇共分14集，除了首周播出兩集，其後逢周三播出一集，收視低位徘徊。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看，發言人指《犬》劇10月播出即登上「黃Viu」16個地區觀看次數冠軍，但未有公布實際數字。

涉及千年宿世因緣

劇集講述28歲教師韓海娜（朴圭瑛飾）雖曾拍拖卻沒接吻經驗，因為家族受到詛咒，凡與異性接吻，每晚12時至清晨6時變成小狗，若要解除詛咒，必須在100天內，以變成狗的姿態，與同一異性再次接吻，才能變回人類。海娜舅父年輕時與異性接吻，因為無法解咒，終生成為狗，壽命也大減。

海娜暗戀同校的歷史科老師李寶謙（李玹雨飾），某日同事聚餐，海娜打算借醉示愛，結果認錯數學科老師陳書元（車銀優飾）並獻吻，詛咒在一分鐘後實現，她變成可愛小狗，叼着鞋搭地鐵回家，遇上姐姐韓宥娜（柳亞伯飾）及好友宋雨澤（趙鎮世飾），兩人驚覺小狗就是海娜。

海娜為了解咒，主動邀約書元，二人去吃烤肉，並把男方灌醉，當她變成狗後，想獻吻卻沒想到他怕狗，見到「海娜」即跳上垃圾桶，令她無法埋身。書元怕狗是因為遭同學欺凌，對方帶來惡犬作勢咬他，令他留下陰影，這也解釋了海娜與書元相識以來，後者一直避開她，全因家族詛咒，狗隻主動埋身，書元自然不敢走近。其後海娜逐漸了解書元過去，嘗試替他消除恐懼，兩人關係愈見親密，感情慢慢滋長。除了海娜與書元的感情線，解除詛咒期間也追溯到千年前二人的宿世因緣。

狗演員比主角吸睛

劇集最大賣點是俊男美女當主角，車銀優獲讚是「從漫畫走出來的真人」，由他演出漫改作品合適不過。然而漂亮外表亦同時變成絆腳石，表情生硬得令人難以感覺他對愛情有何憧憬；朴圭瑛演技流暢自然，新劇扮演純情善良老師，角色討好卻無法發揮。再者二人扮演情侶，花火略嫌不足，觀眾亦難以投入。

《犬》是改編同名網漫，截稿前播了6集，內容大多跟足原著，只有小部分改動，例如漫畫講述海娜吻完書元後，趕在12點前回家才變成小狗，劇中海娜吻完一分鐘即變身。另外，劇中狗演員十分可愛，比男女主角談情戲更吸引，吸引不少愛狗觀眾收看。