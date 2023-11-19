公審風波後首現身 姜濤再向女網民道歉 籲姜糖停止攻擊

姜濤重申自己一時衝動，再向被公審的女網民講聲對唔住。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】MIRROR全員合演電影《12怪盜》稍後上畫，昨日及今日在會展先舉行4場互動體驗場，播映電影精華片段，每場吸引近7000鏡粉（粉絲暱稱）入場。片段播畢後，12子穿牛仔裝束出場，輪流分享拍攝難忘事。姜濤日前公開一名女網民的社交網帳戶名字及無打格照片，令該網民被姜糖（粉絲暱稱）攻擊，他之後道歉亦未能平息風波。姜濤在公審事件後昨日首度公開露面及開腔回應，稱汲取教訓，想再跟該女士講對不起，是他一時衝動，呼籲姜糖停止攻擊該女網民，認為大家應散播正能量。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

姜濤早前在公開活動唱歌被質疑「咪嘴」，其後引發出連串風波，被他公審的女網民雖改了網名，但表示仍然受到騷擾，希望大家停止欺凌。

姜濤昨日聯同MIRROR隊友出席《12怪盜》互動體驗場，被追問此事，他說：「想再同該女士講聲對唔住，因自己一時衝動，導致今次事件發生，希望將來自己和大家都汲取教訓。無論公眾人物或市民，網上都應該散播正能量。」

姜濤不欲多解釋衝動原因，承認自己做得不好，下次會先消化件事，盡量做得更好。至於呼籲姜糖停止攻擊該女網民，姜濤重申大家應散播正能量，不必再攻擊和討論事件。他指獲隊友安慰，但大家太了解他，知道他需要空間。提到MIRROR開演唱會在即，公司下令禁止他打籃球，為免再受傷。

Anson Lo單打獨鬥感孤單

MIRROR 12子談到拍攝《12怪盜》難忘事，姜濤為角色學習催眠術，有專人示範，但當他正式埋位拍攝時，卻忘記而跳過步驟。盧瀚霆（Anson Lo）有場打鬥戲，但只得他單打獨鬥，感覺好孤單。陳卓賢（Ian）拍飛車追逐場面，由於指示信號接收不良，工作人員未能控制來往車輛，險與對頭車迎頭相撞，幸有驚無險。江生（AK）與狗仔演對手戲，笑狗仔演技比他更精準。呂爵安（Edan）感激導演給好大自由度發揮，例如一場搭𨋢戲，眾人齊望姜濤，當日拍完重看已覺得好搞笑。之後12子跳唱快歌《Catch a Vibe》，全場歌迷齊站起身呼叫。

MIRROR之後受訪，隊長楊樂文（Lokman）稱開心台下觀眾反應熱烈，聽到笑聲不斷；王智德（Alton）稱如有機會，提議拍《12怪盜2》，題材類似《飢餓遊戲》玩困獸鬥，勝出可以有糧出。

AK未嬲完「會繼續放相」

AK早前飛往日本見證好友梁德忠（Tank）求婚過程及順便旅行，同行有前商台DJ麻利，網民重提兩人的緋聞，惹AK網上留言反駁，指大家不要干涉他交友自由。AK提起此事仍未嬲完，「沒什麼需要解釋，已傳了很耐，講到口臭！我個朋友都有其他發展機會，搞到其他人就不好。如果說我唱歌或跳舞不好，這是我問題，我可以承受，但朋友是局外人，影響朋友生活就不好。以後不會為避忌而不在社交網放相，不會為大家的幻想而影響自己生活習慣」。

Lokman投尹光一票

MIRROR有6名成員入圍叱咤男歌手10強，近期人氣強勁的尹光也是10強之一，AK表示會投尹光一票。Lokman大讚尹光好勁，得獎呼聲好高，個人私心想投尹光一票。去年叱咤男歌手得主Anson Lo稱沒有冧莊壓力，亦不覺誰是勁敵，對獎項隨緣，故不用拉票。

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