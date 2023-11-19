After Class下月齊人演出 炎明熹爭叱咤女歌手 順其自然無拉票

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）前晚為無綫《萬千星輝賀台慶》表演綵排，跟一班《聲夢》歌手合唱，女團After Class獨欠姚焯菲（Chantel），再度三缺一，三人稱不記得上次合體相隔多久。

Gigi表示10月開演唱會時各成員前來捧場，Chantel則來探班，並送贈相冊，令她非常感動及驚喜。Windy稱今次未能合體不會感可惜，透露Chantel下月回港，After Class會齊人表演，她與Yumi已錄新團歌，未知到時可會合唱。Gigi透露仍未錄音，「我諗應該會某一日錄」。

Gigi入圍商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的女歌手」10強，表示非常多謝大家支持及投票，希望一切都可以順其自然，然後做好自己，希望再唱多些歌曲給大家聽。可有信心奪獎？她說：「要有少少信心，唔係話好大嗰種，一直都主張順其自然心態，我都相信自己一定可以嘅！不過我無去拉票，一個都無，可能因為我太過順其自然，但知道粉絲們盡力量去投票給我，所以都希望自己可以做到最好。」

舞技勝鍾柔美 Windy：毋須比較

Windy新歌《大雕刻家》MV獲網民大讚舞技勝Yumi，她表示有看評論，覺得毋須比較，「我和Yumi跳舞有不同叻的地方，各有各風格，好多謝大家鍾意，我都下了好多苦功練舞，希望大家不要經常拿我們比較，不會傷感情，覺得是百花齊放」。

Yumi表示正忙讀書應付考試，但有留意評論，「我當然沒有不開心，我戥Windy開心就真，真的覺得她跳得好好，亦不需要比較」。問Gigi能否跳到Windy新歌MV舞步？她笑說：「梗係唔得啦！她們記舞步超級快，我需要更加努力。」

記者：林祖傑