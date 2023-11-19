【娛樂場】《叠影狙擊》剝洋葱式揭真相 周秀娜演技有讚有彈

【明報專訊】周秀娜（娜姐）在劇集《叠影狙擊》一人分飾孖生姊妹魏曉晨與梁曦，考驗演技，配合劇情要不停轉換角色演繹，更要上演戲中戲，曉晨要假扮已離世的妹妹梁曦埋不同人身邊，加上劇情複雜，被封燒腦劇。網民對娜姐的表現有不同評價，有讚她明顯進步，而且動作戲連場，好打得，看得出下了不少苦功，還有經常像時裝表演，騷靚衫及索爆身形；相對有認為她演繹孖生姊妹，給人感覺分別不大。

抖音話題播放量達4.83億

至於劇情亦被指有不少反駁位，近日播一集沈飛飛（朱鑑然飾）險被活摘器官，曉晨與袁晟杰（黃宗澤飾）趕至救他，之後兩人心急去搵曉晨父親梁天齊（于洋飾），竟留下躺在牀上的飛飛及鎖上手扣的犯人在現場，網民質疑不合情理，如果犯人有同黨或逃脫，會對飛飛不利。《叠影狙擊》由梁家樹與謝穎擔任總監製，早前在內地播出反應不俗，抖音話題播放量達4.83億，微博話題閱讀量有1.72億，有內地網民指娜姐打戲「比很多流量小花好太多」。

所有角色看似各懷鬼胎

故事講述重案組高級督察袁晟杰飛往新加坡追查一宗爆炸案，另一邊廂，新加坡特警隊長魏曉晨發現失散多時的孖生妹妹梁曦離奇死亡兼被活摘心臟，為了追查梁曦死亡真相，曉晨借用梁曦的身分進入其任職的保險公司，暗中調查圍繞梁曦身邊的可疑人物，包括保險公司上司及同事，正邪難辨的利民集團太子爺涂文諾（黃浩然飾）及奸險的新領域地產副主席楊俊雄（郭政鴻飾）等。曉晨誤打誤撞認識了梁曦的男閨密沈飛飛，在飛飛幫助下逐步接近真相的同時，曉晨亦因為要隱藏身分，一再陷於困局。

以「真相反轉再反轉」作賣點，由梁曦於新加坡死亡開始接連布下疑團，並以剝洋葱方式逐步揭出真相。原來除爆炸案及梁曦離奇死亡，還有老人院長者離奇失蹤、神秘環保組織綁架事件、兩大地產集團明爭暗鬥，以及大鱷背後還有Big Boss等不同事件。所有角色都看似各懷鬼胎，「邊個係人邊個係鬼」未到最後一刻也看不清楚。

《叠影狙擊》目前播了10集，不停有新角色出場，像張慧儀飾演在幕後操控涂文諾、楊俊雄進行秘密交易的Mag姐，身分神秘；還有相隔17年再亮相無綫的文頌嫻，飾演忠奸難辨的Green World創辦人Tina。至於曉晨在新加坡的男友馬家明（方力申飾），突然拖着Jessie（梁靖琪飾）在港出現，網民猜他們的身分相當可疑。

娜姐黃宗澤第三度合作有默契

娜姐今次繼電影《紙月亮》後再挑戰一人分飾兩角，又應付連串打鬥場面，坦言體力及演出都很大挑戰，「兩姊妹性格完全不同，要拿揑她們對住同一個人，但有不同演繹真的有點難，好似演家姐不可以嗲聲嗲氣，性格要冷靜同講嘢倔些，要做到有分別又令觀眾感受到是最難的。跟黃宗澤繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後第三度合作，獲內地網民讚CP感強，她指大家太熟，拍攝時有默契，拍親熱場面亦不會尷尬，手到拿來。朱鑑然參演《叠影狙擊》及ViuTV劇《冰上火花》同時段播出，在兩劇都佔戲甚重，角色性格截然不同，曝光率甚高。

《叠影狙擊》

逢周一至五晚9時半 翡翠台播映