金球獎1月舉行 CBS奇招谷收視 《老友記》眾星雲集艾美獎悼念馬修

馬修派利5度提名艾美獎，因此選在這個頒獎台向他致敬可謂合適不過。

【明報專訊】美國長壽處境喜劇《老友記》男星馬修派利（Matthew Perry）上月28日在洛杉磯寓所暴斃，終年54歲，同劇演員包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等分別透過社交媒體留言悼念。據英國《每日郵報》獨家報道，珍妮花等5名拍檔計劃在明年1月15日舉行艾美獎頒獎禮上公開悼念馬修，給予「他應得的尊重」。另一方面，隨着美國演員公會罷工結束，金球獎宣布明年1月7日舉行，改由CBS電視台直播，且看能否挽救低迷收視。

《老友記》劇中飾演毒舌又幽默Chandler Bing的馬修派利，上月28日被發現陳屍洛杉磯住所的按摩浴缸，警方調查認為死因無可疑，遺體已於洛杉磯科士蘭紀念墓園下葬，目前只待驗屍及毒理報告，確認真正死因。

馬修派利5度提名

據英國《每日郵報》引述消息人士指，跟馬修情同家人的《老友記》拍檔珍妮花安妮絲頓、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）及大衛舒威馬（David Schwimmer）經過初步商議，希望舉行一場公開悼念活動，「藉以告訴全世界，在他們心目中馬修是個怎樣的好人，這亦是他應該獲得的尊重」。

珍妮花等人認為，明年1月15日在洛杉磯舉行第75屆艾美獎頒獎禮，正是最佳時機，「雖然他們仍為失去馬修而悲痛不已，情緒未算穩定，但堅持做他們認為應該做的事」，知情人士如是說。事實上，馬修憑《老友記》及《白宮群英》等劇集5度提名艾美獎，因此選在這個舞台作出最後致敬，可謂合適不過。

借NFL刺激收視

隨着美國演員公會罷工結束，荷李活各大頒獎禮將會如期舉行，繼艾美獎和奧斯卡先後公布舉辦日期，美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第81屆金球獎昨日亦宣布，將於明年1月7日頒獎，過去由NBC電視台直播，今屆改由CBS電視台接手，安排在美式足球聯盟（NFL）比賽後緊接播出，希望產生協同效應，刺激後者收視由低位回升。

自2021年爆出HFPA涉賄選及成員「太白」等連串醜聞，金球獎一度遭受業界杯葛，翌年NBC電視台拒絕直播，就算今年重新播放亦創收視新低，錄得史上最差的625萬觀眾收看紀錄，且看CBS電視台能否創造奇蹟。金球獎提名名單將於下月公布。值得一提的是，除了金球獎和NFL球賽外，CBS電視台亦擁有第66屆格林美音樂頒獎禮的直播權，定於明年2月4日在洛杉磯舉行。