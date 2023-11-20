劉德華拍片賀無綫台慶 郭柏妍空中瑜伽惹走光疑雲 阮兆祥化身「林加洞」一曲搞喊曾志偉

【明報專訊】無綫慶祝56周年，昨晚於將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》，逾200藝員盛裝出席，還請來無綫訓練班出身的天王劉德華拍片勉勵後輩保持初心，近日人氣強勁的尹光、陳慧嫻助陣演出，炒熱氣氛。女藝人悉心打扮爭妍鬥麗，蔡思貝、劉佩玥、何依婷、朱晨麗及年輕一代何沛珈、郭珮文、林鈺洧等齊以性感低胸裝上陣；李佳芯、馮盈盈及黃智雯選擇「留前鬥後」穿大露背裙。台慶夜發生連環疑走光事件，蔡思貝彎身幫劉佩玥整理裙時疑泄春光；郭柏妍表演空中瑜伽因服裝被索帶卡住惹走光疑雲。阮兆祥扮「林加洞」唱《總經理》，笑言總經理不易做，搞喊曾志偉。

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵、劉永銳

台慶節目開始前，先播出第10期無綫藝員訓練班畢業生兼影帝劉德華（華仔）拍片恭賀片段，華仔片中說：「首先恭祝TVB 56周年生日快樂，當年我同大家都係一樣，喺呢個舞台上用心落力演出，一齊成就台慶呢個大日子，今（昨）日舞台係屬於你哋嘅，希望大家保持初心，為每個角色、對白全力以赴。大家一齊加油！」華仔再清唱《影帝無用》幾句歌詞勉勵大家。

尹光陳慧嫻獻sing帶動全場氣氛

接着由許濤、曾志偉及黎瑞剛主持亮燈儀式，無綫4名資歷極深的前輩汪明荃、姜大衛、羅蘭及胡楓率領小生花旦跳舞賀無綫生日，有留意小生花旦站第一排，張曦雯、吳若希、劉佩玥在較中間位置，李佳芯則在最側位置，似被冷待。陳慧嫻獻唱《回家》及《跳舞街》帶動全場熱鬧氣氛，藝員齊跳舞。尹光則與《中年好聲音》兩季歌手表演，他出場即歡呼聲不停。

一班《東張西望》女主持演出「東張女神Barbie Show」，何沛珈跳舞時露胸墊，梁敏巧跳到跌bra帶。之後郭柏妍表演空中瑜伽，因索帶卡住運動bra top疑走光，她即時整理將bra top拉高。

王祖藍、阮兆祥、李思捷演出「中年福祿壽」大玩惡搞，分別扮「淋作」、「林加洞」及「拜金」，其中「林加洞」以歌曲《喜歡你》二次創作《總經理》，歌詞提到假新聞離譜，又指做總經理不易做，唱時熒幕播出曾志偉上班、手術後回港復工的片段，黎瑞剛、許濤跟全場人士齊揮動手機燈，曾志偉被感動，在鏡頭前抹眼淚。

蔡思貝做足打底措施「不擔心走光」

眾花旦騷前性感亮相紅地氈，蔡思貝穿粉紅色低胸晚裝性感現身，其間彎身幫劉佩玥整理裙襬時疑走光。她稱做足打底措施，應安全無問題，「我不擔心，一定不是走光，以我對自己身體的了解，相信是燈光、陰影，令大家有幻想」。 她表示因骨架較細，晚裝釘滿珠珠，屬於硬料，好難做到貼身。劉佩玥與何依婷同穿黑色低胸晚裝兼騷腿，佩戴過百萬元贊助鑽飾。

黃智雯大露背 高海寧告別性感女神

新婚黃智雯與準人夫馬國明一同出場，她大露背外，正面看若隱若現兼露腰，獲馬國明讚靚。黃智雯被問到跟無綫傾續約進展？她說仍有時間，未有新進展，又自認是工作狂，好多事想嘗試。高海寧穿吊帶閃片晚裝，性感度一般，被問到是否交棒給新一代性感女神？她笑言：「我一早已交了，拱手相讓，我現在想拍多點作品給大家看。」

何沛珈腰側以下透視 郭珮文險跌低

郭珮文、何沛珈、余思霆、黃嘉雯及林鈺洧大騷性感本錢，何沛珈穿黑色貼身晚裝，腰部兩側以下全透視，她說想走另類型格性感路線，已貼好膠紙做足安全措施，因晚裝太貼身不能打底，真空上陣，下身感覺涼浸浸有點冷。應屆落選港姐郭珮文化身性感Pink Lady，但入場時不慎絆倒，幸沒有跌低。她解釋踩到裙襬，加上首次參加大型盛事，心情緊張。同屆冠軍莊子璇被指未出現在港姐合照中，惹跟其他港姐不和傳聞？她解釋因大家綵排時間及所用的化妝間不同，指大家感情好好。