Taylor Swift巴西巡唱熱死人 23歲歌迷疑中暑暴斃 第二場演出急煞停

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的南美巡迴演唱會都算禍不單行，本月初在阿根廷揭幕，其中一場因暴雨而延期；上周移師巴西開騷，又因天氣酷熱，23歲女歌迷Ana Clara Benevides在開場前疑因中暑昏迷，送院搶救後不治。個唱舉行期間，亦有近千人在場內暈倒或嘔吐，Taylor隨即宣布第2場演出押後。歌迷死訊曝光，粉絲歸咎主辦單位禁止攜帶飲品入場，有人在網上請願，要求場館提供免費食水，即日獲得超過15萬人聯署響應。

Taylor Swift巴西演唱會上周五（17日）起一連3天在里約熱內盧舉行，為了迎接天后駕臨，振興當地經濟，於是把她的歌曲《You Belong With Me》MV造型投影在著名景點基督像身上，並加上「歡迎來到巴西」字句。豈料在首日開騷前，先發生致命意外，23歲女歌迷Ana Clara Benevides等待入場期間，疑因天熱中暑暈倒，獲場館職員急救，再送往附近醫院搶救近一小時後，宣告心跳停頓。

近千歌迷中暑不適

美媒報道巴西受到熱浪侵襲，上周五氣溫錄得攝氏37.8度，有傳Taylor在奧林匹克體育場開騷期間，觀眾的體感溫度更高達攝氏51度以上，加上現場空氣不流通，導致近千歌迷不適，事後政府下令場館必須免費提供食水，避免悲劇重演。

據現場觀眾稱，Taylor目睹台下有歌迷暈倒及嘔吐，數度暫停演出，吩咐工作人員落台送水，她亦親自把樽裝水遞給前排粉絲；另外，Taylor亦受高溫影響，有歌迷拍下她唱完歌後，背向觀眾「抖大氣」的片段，有網民表示心疼。

Taylor完成首場巴西騷後，透過社交媒體上載親筆信悼念死者：「我懷着悲傷心情宣布，今晚開騷前痛失一名歌迷，情緒崩潰難以言喻。我對事件暫時所知不多，只知她是個年輕貌美的女孩。由於我太傷心，加上不知所措，難以在舞台上親自向歌迷說出她的死訊，只想把這份哀慟心情，傳遞給她的家人和朋友知道。」

為補場未能「見家長」

前日在第2場演唱會舉行前數小時，Taylor再透過社交媒體宣布延期：「我在更衣室寫下這封信，公布第2場表演將會押後舉行，因為歌迷、其他表演者和工作人員的安全考慮，我永遠放在首位。」

據報Taylor原定昨日（19日）完成巴西巡唱後，今日（20日）趕返美國，為美式足球員男友Travis Kelce所屬堪薩斯城酋長對戰費城老鷹打氣之餘，雙方父母更已約定見面，如今為了補辦演唱會，「見家長」計劃被迫取消，令她相當掃興。