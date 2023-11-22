43歲生日領無綫20年金牌 姚子羚自爆多人追「要深入了解」

【明報專訊】姚子羚、張曦雯、劉佩玥、譚凱琪、胡楓、朱凱婷及樂易玲昨日出席無綫「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」，43歲生日的姚子羚專程從深圳趕返港領取20年服務金牌，獲全場同事合唱生日歌祝賀，驚喜得又喊又笑，她說：「我忙緊拍劇，感激劇組放我回來，但來不及換衫，雖被人笑我攞老人牌，但特別有意思，這20年一點也不容易，希望繼續努力，朝着阿姐（汪明荃）方向做下去。」提到好姊妹黃智雯升呢做人妻，「胡說八道會」只剩她與胡定欣未有着落。姚子羚笑說：「可能梳起唔嫁，隨緣啦，最緊要平安健康。」追問下，她才透露有追求者，圈內和圈外人都有，其中一個是影視界藝人，「要深入了解誰適合誰，我都未帶追求者見姊妹，等成事再算」。

劉佩玥張曦雯效力10年收穫大

劉佩玥與張曦雯一起領10年服務金牌，興奮得相擁合照，劉佩玥說：「這10年收穫很大，拍了很多劇，建立好多友誼，現在仍熱愛演員工作。」張曦雯說：「選美後做過模特兒、主持及演員，一直得到機會發揮所長，希望結婚生仔後繼續做下去，像阿姐一樣做超過50年，但要問准男友。」劉佩玥希望嘗試寫劇本，將來結婚生仔都會保持工作。

同獲10年金牌的譚凱琪，稱無綫是合作最長久的僱主，開心得到發揮機會圓演員夢。她笑言樂意多做30年，不抗拒將來演婆婆、嫲嫲等角色。胡楓、朱凱婷及陳豪獲選年度傑出員工，高層樂易玲則獲頒20年服務金牌。

記者：鍾一虹