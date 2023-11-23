新《龍威小子》《功夫夢》開拍 成龍賴夫馬奇奧合作 招募新演員

【明報專訊】1980年代講述美國青少年學習空手道的《龍威小子》（Karate Kid）大受歡迎，一連拍了3集，2010年成龍翻拍成《功夫夢》，並把故事背景遷移內地；據美媒報道《龍威小子》重啓拍攝計劃，《龍》片主角賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）伙拍成龍演出，兩人還拍攝了片段，公開招募男主角。

《龍威小子》講述賴夫馬奇奧飾演的15歲少年Daniel隨母親從新澤西州遷往加州洛杉磯居住，面對陌生環境，更受同學欺凌，直到跟隨日裔移民宮城先生學習空手道及參加賽事，為Daniel帶來重大改變。該片1984至1989年共拍了3集，總票房超過2.3億美元。

2010年，《魔都獵人：骸骨之城》導演夏域斯華（Harald Zwart）把《龍威小子》翻拍成《功夫夢》，故事背景改為北京，當年森田則之扮演的宮城先生，改為成龍飾演的韓先生，賴夫馬奇奧的Daniel一角，則由金像影帝韋史密夫（Will Smith）的兒子積頓（Jaden Smith）頂上；不過新舊版本的故事脈絡相若，講述積頓隨母親遷居北京後遭受欺凌，直到跟隨韓先生學習武術，並在大賽中打敗對手奪冠。《功夫夢》當年票房理想，全球收超過3.59億美元（約28億港元）。

「中年」龍威小子演《眼鏡蛇道館》

羅拔馬克卡文（Robert Mark Kamen）編劇的《龍威小子》，其後由賴夫馬奇奧監製及主演，翻拍成劇集《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai），首兩季在YouTube播出，其後於影視串流平台Netflix上架，故事則講述Daniel及當年其手下敗仗Johnny（威廉薩卡飾）人到中年，各有家庭，透過Johnny重開道場，與Daniel及他們的傳人再次較量。《眼》劇自2018年首播後大受歡迎，已一連推出了5季，並獲艾美獎提名。Netflix早前宣布會開拍第6亦是最後一季，不過上架日期未定。未知是否因此萌生重啓電影拍攝的念頭，據美媒報道，新片將由拍過《X你的世界末日》、《不了》等劇的祖拿芬安韋素（Jonathan Entwistle）執導，《比得兔》洛里巴（Rob Lieber）編劇，故事內容暫時保密，亦未知是否會把《眼鏡蛇道館》劇情加進片中，唯一確定的是成龍和賴夫馬奇奧有份參演，兩人將再次扮演韓先生及Daniel，更拍攝了短片上載到YouTube頻道，呼籲有興趣參演的青少年把試鏡片段上傳到KarateKidCasting.com。新《龍威小子》預計明年12月13日上映。