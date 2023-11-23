【開箱】《拿破崙》 軍事強人癡心漢集一身

【明報專訊】繼《帝國驕雄》後，《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）與《JOKER小丑》金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）相隔23年再度合作，傳記片《拿破崙》（Napoleon）今日在港開畫，稍後於影視串流平台Apple TV+上架。電影講述法國皇帝拿破崙這軍事強人背後，同時是迷戀皇后約瑟芬的癡情小男人，當兩者身分發生衝突時，難免落得兩面不討好悲劇收場。

華堅馮力士被指最佳人選

《拿破崙》開畫前夕，被視為這天才軍事家身分象徵的雙角帽，日前在巴黎拍賣，以193萬歐元（約1640萬港元）成交，刷新同類物件最高紀錄（據報拿破崙擁有120頂雙角帽）。由此可見，雖然拿破崙逝世超過200年，世人對他的興趣依然有增無減。

《拿破崙》片長158分鐘，故事由法國大革命結束說起，炮兵團軍官拿破崙（華堅馮力士飾）憑藉個人努力、軍事知識與領導才能，於土倫圍城之戰鋒芒畢露，從此扶搖直上，帶領法軍東征西討，橫掃意大利、西班牙及埃及等歐非國家，連年勝仗令他雄心滿溢，最後加冕為皇，直至滑鐵盧戰役慘敗，兩度流放偏遠小島，結束傳奇一生。

烈尼史葛認定華堅馮力士是扮演拿破崙的最佳人選，「他面部某些特徵，跟拿破崙驚人地相似」；加上華堅悉心鑽研角色，刻意模仿拿破崙坐姿、走路及說話方式，令角色活靈活現。除了霸氣外露，全片最令人印象深刻的，反而是拿破崙的感情生活。《職業特工隊：死亡清算上集》女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）扮演約瑟芬，跟拿破崙的複雜關係成了電影第二條主線。

華堅馮力士演活了拿破崙對失婚少婦約瑟芬的癡迷，由賭枱前一見鍾情、發動情書攻勢、婚後即遠征的依依不捨，到一再忍受女方紅杏出牆，每次同場都是華堅與雲妮莎的演技角力，難得女方表現絕對不給影帝比下去，令人相信她真有能耐把拿破崙玩弄於股掌之間。烈尼史葛亦得承認，「我最初以為約瑟芬必須由高䠷黑髮的女星扮演，當我見過雲妮莎後，才發現矮小金髮的她亦勝任有餘」。

製作費2億美元

有傳《拿破崙》製作費2億美元（約15.6億港元），媲美同期上映的超級英雄片《Marvel隊長2》，單靠票房未必可封蝕門，全靠Apple TV+包底，才有足夠資源拍攝連場浩瀚戰爭場面，由開場的土倫炮戰，到壓軸的滑鐵盧戰役，烈尼史葛堅持以最少電腦特技，配合最真實的爆炸，令觀眾有置身其中的感覺，例如一幕講述兩軍在結冰湖面開戰，炮彈射穿冰塊，敵軍連人帶馬墮湖，導演同時使用真馬和機械馬交替拍攝，既有萬馬奔騰的壯觀影像，又有死傷無數的視覺震撼，對於擅拍戰爭片如《黑鷹15小時》的他來說，可謂毫無難度。

傳記片從來都是奧斯卡評審的至愛，近年《王者世家》、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》、《黑暗對峙》等分別贏得最佳男主角，華堅馮力士能否憑《拿破崙》再次奪金？明年3月自有分曉。令人好奇的是，烈尼史葛從影接近半世紀，憑《末路狂花》、《帝國驕雄》及《黑鷹15小時》三度提名金像導演皆敗北，《拿破崙》可會帶來零的突破？從「爛番茄」網站綜合100篇影評文章後得分67%所見，這機會恐怕不屬於他。

法國傳媒對於《拿破崙》批評不遺餘力，《費加羅報》（Le Figaro）嘲諷此片男女主角等同「帝國下的芭比與阿Ken」，《重點周刊》（Le Point）亦認為「這是英國人的電影，非常反法」，法版《GQ》更說出重點來：「導演以英語對白呈現法國歷史，感覺笨拙又滑稽。」面對法媒劣評，烈尼史葛接受英國廣播公司（BBC）訪問時反擊：「法國人連自己都不愛。」但承認部分場面並非參照史實，例如拿破崙出兵埃及，直接向金字塔頂發炮，敵方即時投降，「我不清楚他（拿破崙）有否做過，只想表達他快速攻陷埃及的手法而已」。

上映日期：11月23日