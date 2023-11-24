女團Me&歷兩年艱苦操練 譚旻萱曾迷失 黃淑蔓日日爆喊

【明報專訊】女團Me&成員譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）及連家穎（Vian）受訓兩年，最近推出團歌正式出道， 3人表示剛起步即面對緊密工作，感到緊張又興奮。

連家穎被網民留言影響心情

隊長Mandy笑說：「踏舞台自然腎上腺飈升，我們會好好享受演出，全力應付。」她們一致決定不追看粉絲和網民留言，Vian自爆曾上網偷看，心情受影響，現在只接受身邊人的意見。Feanna為免壓力大，寧抑制好奇心；Mandy稱會做好本分和鞭策自己改進。樂壇近年多女團湧現，Feanna認為是良性競爭，會學習別人的優點。Mandy說：「COLLAR與Lolly Talk很團結，睇到大家各有特色，希望將來有機會合作，沒有壓力。」她們太遲出歌，趕不及參加樂壇頒獎禮角逐新人獎，會好好享受工作過程。

Mandy跟隊友不諱言小時候是個肥妹仔，長大後很努力收身，當兩年練習生很艱苦操練，「我對唱歌、跳舞概念不大，一邊追住韓國老師的訓練進度，又要同時應付拍戲工作，感覺很迷失，唯一是體力和運動比較強」。Feanna在唱歌方面較有經驗，但自爆體能超差，受訓時做運動經常不達標，連累隊友加操，日日都辛苦到爆喊，她笑說：「接受完地獄式訓練已經進步了。」

記者：鍾一虹

場地：西九ADD+餐廳

黃淑蔓/髮型：Hillnex Lee 化妝：Kineks Ho

譚旻萱/髮型：Carr Cheng 化妝：Zoe Fan 服裝：Tory Burch

連家穎/髮型：Vic Lai 化妝：Shuen Kong 服裝：Ming Ma from Lane Crawford