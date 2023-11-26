12歲林品彤成最年輕金馬影后 吳慷仁稱帝 《年少日記》卓亦謙奪最佳新導演

【明報專訊】第60屆金馬獎昨晚於台北國父紀念館舉行，今屆有多部港產片入圍競逐獎項，包括《年少日記》、《白日之下》、《但願人長久》及《填詞L》等。《年少日記》競逐5個獎項，只得導演卓亦謙獲最佳新導演；《白日之下》5項提名全軍覆沒；《但願人長久》謝咏欣奪最佳新演員；《直到我看見彼岸》奪最佳劇情短片，加上陳嘉言、黃曉傑憑《夏夢迴》贏得最佳動畫短片，香港共獲4獎。今屆出爐影帝是首獲提名一擊即中的《富都青年》吳慷仁，年僅12歲的林品彤以黑馬姿態憑《小曉》登上影后寶座。《老狐狸》奪最佳導演、最佳男配角、最佳原創電影音樂及最佳造型設計4獎，成為大贏家。

吳慷仁擊敗勁敵阮經天、許光漢、林柏宏及王柏傑首奪金馬影帝，他忍不住落淚，女友邵雨薇大力拍掌。吳慷仁表示好愛電影、好愛表演。影后是12歲林品彤，成為金馬獎史上最年輕影后得獎者，陸小芬、余香凝、鍾雪瑩與胡伶齊敗給她。林品彤在《小曉》飾演「過動症」女孩，她捧着獎座激動落淚，戲中演她母親的陳意涵感動到喊，同片劉俊謙亦眼泛淚光。林品彤兩年前演出《美國女孩》「妹妹」一角踏影圈，時隔兩年就拿下金馬獎座，她說會繼續努力，謝謝家人支持。最佳導演得主是《老狐狸》蕭雅全。

卓亦謙得獎向女友示愛

《年少日記》與《但願人長久》在頒獎禮前夕先拔頭籌，分別獲頒觀眾票選最佳影片獎及國際影評人費比西獎。賽前熱門的《年少日記》最終未能奪得最佳劇情片，36歲導演卓亦謙則獲最佳新導演，他從北野武手中接過獎座，前者拍他膊頭予以鼓勵。卓亦謙致謝辭時感謝女友，「拍了這電影我也很憂鬱，謝謝你的愛，你美麗的靈魂陪我走出黑暗，我愛你。」女友在台下感動落淚。他受訪時表示看開場短片，見張艾嘉說電影會一直拍下去，他感動哭了，因拍《年少日記》時想過是否要繼續做電影。他有感在港拍電影有些困難，做了10年編劇收入不穩定，家人也很擔心，「變胖又憂鬱，沒錢結婚，我很喜歡電影，怎樣改行，心情很複雜」。卓亦謙是政務司副司長卓永興的兒子，卓永興之前表示高興兒子有喜愛的工作，希望繼續努力活出自己的一片天。

謝咏欣奪最佳新演員喜極而泣

21歲謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員，她上台時險跌倒，領獎時更非常緊張，喜極而泣。羅家英（家英哥）演出的《裊裊》角逐「最佳劇情短片」，他出席頒獎禮，獎項由《直到我看見彼岸》奪得。

《直到我看見彼岸》導演、編劇及攝影何思蔚說：「我唔敢講呢個係完美作品，但呢個係努力見證，好想多謝佢哋，包括喺台下嘅台灣朋友，香港各位伙伴。」她續說：「最後我希望自己，還有生活在香港的每一位，都可以更勇敢、更堅強的用自己的步伐往前進，好好生活，不要遺忘對自己重要的一切，直到我們看見彼岸。」

《白日之下》角逐5獎全軍覆沒

獲5項提名的《白日之下》全軍覆沒，林保怡與《年少日記》黃梓樂角逐最佳男配角雙雙落敗，得主是《老狐狸》的台灣資深演員陳慕義。最佳女配角由《本日公休》方志友奪得，梁雍婷亦未能憑《白日之下》獲獎。

已故盧凱彤遺孀余靜萍以《（真）新的一天》成為首位在金馬獎奪最佳攝影的女性攝影師，她上台後興奮高舉獎項及鞠躬，但不發一言轉身下台，獲不少網民讚：「太帥了！」許鞍華的《詩》入圍最佳紀錄片，敗給內地導演王兵的《青春（春）》。悼念環節，屏幕播出離世演藝人的短片，包括顧嘉煇、吳耀漢、嘉玲、張英才、余子明、坂本龍一等，播到歌后李玟時，演奏李玟金曲《月光愛人》，場面感動，陳淑芳忍不住拭淚。

林青霞獲終身成就獎獻給父母

林青霞獲頒終身成就獎，由李安頒獎。穿著紅色優雅長裙的她表示獎項對她意義重大，把獎獻給父母。她又感謝合作過的台前幕後，還有丈夫及3個女兒默默支持她做有興趣的事，成全今日的林青霞。

娛樂組

（第60屆金馬獎頒獎典禮）