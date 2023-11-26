殺入《叱咤》5強 尹光無信心贏睇好張敬軒

【明報專訊】尹光人氣勢不可擋，不但於商台《叱咤》「我最喜愛的男歌手」撼贏張天賦和MIRROR成員呂爵安，殺入5強對戰「鏡仔」姜濤、盧瀚霆和陳卓賢，以及張敬軒。前晚他獲邀到維園擔任活動壓軸表演嘉賓，現場觀眾不停大嗌「光B」，尹光在台上感謝大家投他一票，稱近月多了很多年輕粉絲。

自爆報細數 明年80歲

問尹光可估到能殺入5強？他說：「估唔到㗎，其實入到12強已好開心，估不到繼續入到10強、7強，甚至5強。」有否想過可以登頂？尹光稱不敢諗，「隨緣，得與失冇咩所謂，不是最重要，最重要是健康，因為我就嚟80歲喇」。尹光自爆有些人誤以為他74歲，他來港時申請身分證報細幾年，明年已80歲。他稱還未準備出席頒獎禮戰衣，「對手咁強，我諗我機會好微啦。4個都是強到好強嗰隻」。

對於姜濤稱要跟他學習，尹光說：「我跟他學習就啱，他首《Dear My Friend,》我聽過好多次，他真的唱得好柔好好聽，我年長把聲沙啲，梗係冇佢唱得咁好聽。」他表示若真的得獎，一定會邀請姜濤和林家謙上台分享喜悅，還要叫埋好友張敬軒，「我成日想學唱張敬軒啲歌，但佢啲歌一係好高音、有啲又好低音，唱唔到，不過唱得辛苦我都要揀一隻，我鍾意《隱形遊樂場》和《俏郎君》，我睇好佢攞獎」。

記者：林祖傑