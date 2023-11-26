【娛樂場】《冰上火花》結局有彈有讚 6網上完結篇交代隊員去向

【明報專訊】MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）與江生（AK）、陳卓賢主演的20集ViuTV劇《冰上火花》前晚大結局，以熱血冰上曲棍球球員為題材。不少網民批《冰上火花》劇情有點滯，經常在回憶中輪迴，有網民留言：「有打冰球場面未？熱血未？」劇集開播時，被讚清新的阿豆（張芷澄飾）到中段被網民嫌煩。

MIRROR 三子雖然是主角，但討論度一般，反之只在首兩集現身的林百威（柯煒林飾）成焦點，已離世的林百威不時在回憶片段中出現，導演安排他在大結局再亮相，當中他露出燦爛笑容冧爆粉絲。

網民狠批結局爛尾

結局講述火花隊邀暴風隊打友誼賽一決高下，怎料疫情爆發，一切停擺，職業賽的主辦單位欲撤資，阿達（楊樂文飾）千方百計盼能撐到一切復常，然而他所屬的暴風隊受千夫所指。火花隊眾人硬闖冰場想繼續友誼賽，卻因違反限聚令統統被捕。有網民狠批爛尾，鬧製作團隊「COVID上腦」，但有人覺得不過不失，起碼最後也有比賽，表達有堅持見希望。

最後3分鐘結尾，集中火花隊每名球員，在他們交接波時，各人心目中最重要的人出現。肥肉（林家熙飾）有婆婆為他打氣，爸爸（朱鑑然飾）的妻女到場，阿豆眼前出現的是火花隊全員……最後交波給林千帆（陳卓賢飾），他眼前是哥哥林百威，兄弟一輪對賽，林百威說：「細佬，呢個波你㗎。」林千帆接波並順利入球，大賣溫情。

6短篇令劇集更圓滿

除20集結局，還有6個網上版完結篇，睇埋會覺得劇集更圓滿。6個短篇主題是火花成員「爸爸」、「肥肉」、「老黎」、「張立基」、「唏噓」與「杜sir」，其中以「唏噓」篇較長，黃奕晨飾演的「毒男」唏噓在規劃局工作，為建公園跟上司反枱，最後成功爭取，他跟Stephanie（許寶恆飾）去巡公園設施時，遇到懷孕的阿南（戴妙珊飾），兩人對話讓唏噓解心結，Stephanie主動提出做他聆聽者，意味一段新感情開始。

至於「爸爸」要送前妻Wing（廖子妤飾）與女兒到英國，二人執行李時回看昔日拍拖紀念冊，爸爸不捨妻女離開，打算放棄做飛機師陪伴到英國生活。Wing阻止爸爸再為別人而生活，兩人許下承諾，幾年後他駕飛機到英國接母女回港。「肥肉」的婆婆患腦退化，情况愈來愈嚴重，她跟孫仔交代一切一幕，十分催淚。還有杜sir（袁富華飾）婉拒過檔暴風隊任教練；張立基（馬檇鏗飾）打算回家幫手做生意，獲哥哥鼓勵 。