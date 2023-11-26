【開箱】《常識女王》 姊妹補裂痕 親情勝獎金

兩位亞裔金球獎得主林家珍（左）與吳珊卓（右）合作火花四濺，成就一齣有笑有淚的親情喜劇。

【明報專訊】英國導演丹尼波爾（Danny Boyle）憑《一百萬零一夜》橫掃奧斯卡最佳電影及導演等8個獎項，成為2009年影壇最大奇蹟。它跟《漢娜的遺言》美籍華裔女導演虞琳敏（Jessica Yu）新片《常識女王》（Quiz Lady）至少有兩大共通點，一是同樣參加多倫多國際電影節而備受讚賞，二是兩片均以有獎問答遊戲節目為題材，分別在於故事一悲一喜，至於《常》片能否複製前人的「奪金」方程式，明年初自有分曉。

金球獎亞裔姊妹檔

多得《奇異女俠玩救宇宙》叫好叫座，更帶挈楊紫瓊與關繼威榮膺奧斯卡史上首位亞裔影后和最佳男配角，令到黃皮膚演員備受荷李活青睞，《常識女王》算是受益者。此片由虞琳敏執導，並請來兩位金球獎亞裔得主：《獨行殺姬》視后吳珊卓（Sandra Oh）及《別告訴她》影后林家珍（Awkwafina）合演，今年9月率先在多倫多國際電影節首映，11月3日移師影視串流平台Disney+上架。

《常識女王》故事發生在一個破碎家庭，安妮（林家珍飾）自小父母離異，媽媽爛賭成性，爸爸一走了之，姊姊珍妮（吳珊卓飾）發明星夢而輟學，面對家無寧日，安妮逃避現實的方法，就是寄情於遊戲節目《問答不能停》，每日準時收看，從中汲取五花八門知識，好讓自己安坐家中，思想卻能遊走世界各地。

安妮長大後，無可避免成為一個宅女，每天準時收工，謝絕同事應酬，最愛光顧網購，並跟愛犬「扁麵」相依為命。直至某日安妮與珍妮分別收到安老院職員來電，聲稱其母失蹤，姊妺失聯多年因此重聚。根據母親留下字條，原來她跟男友傑夫到澳門旅行，卻留下8萬美元賭債的爛攤子。

無家可歸的珍妮趁機向妹妹提出借宿要求，安妮無奈答應，從此展開「火星撞地球」式同居生活，源於安妮患有強迫症兼社交恐懼，珍妮卻我行我素且不拘小節。二人即將翻臉之際，亞裔黑幫上門追債，更把扁麵帶走當「人質」。為了籌錢贖回愛犬，珍妮建議安妮參加《問答不能停》，希望贏取獎金，解決當前危機。

全片高潮在於安妮終於亮相問答遊戲節目，並跟《Barbie芭比》諧星韋費路（Will Ferrell）飾演主持人泰瑞，以及《小行星都市》積遜舒華文（Jason Schwartzman）客串演出節目台柱榮恩的有趣互動，最後安妮能否取勝在此不贅，但她透過參賽而戰勝社交恐懼，又與珍妮解開心結，姊妹和好如初，比贏取百萬獎金來得珍貴。

林家珍扮宅女出色

《常識女王》片長只有99分鐘，節奏明快且沒多餘枝節，頗有公路電影的輕鬆格調。多得爛賭母親玩失蹤，姊妹被迫踏上籌錢贖狗之途，二人吵吵鬧鬧間，意外修補了破爛親情，結局溫暖令人動容。「爛番茄」網站綜合80篇影評文章，得分80%相當不俗，觀眾好感度更達83%，一起見證虞琳敏交出雅俗共賞佳作。

吳珊卓與林家珍表現同樣出色，前者飾演「大癲大肺」珍妮，從內到外都令人聯想起本地女星吳君如，港迷觀影時彷彿多了一重親切感；林家珍扮演宅女安妮更是一絕，外表穿著冗腫，配合「寒背」步姿，正如戲中珍妮對她的貼切形容：「你是個28歲的女人，但活得像個98歲的鰥夫。」很難令人聯想到她是饒舌歌手出身，2018年憑《我的超豪男友》一鳴驚人，喜劇細胞盡情爆發，新作將是聲演動畫《鴨仔也移民》（Migration），對於早已為同類電影如《小魚仙》獻聲的她來說，可謂手到拿來。