「登神」CP合演新劇無收視壓力 呂爵安盧瀚霆趁後生努力搵錢拒談情

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）主演ViuTV劇《社內相親》今晚首播，「登神」CP再合作沒有收視壓力，享受拍戲互相提點，相信作品好自然收視好。Anson Lo劇中被演爺爺的羅家英催結婚生仔，現實中28歲的他自爆兩年前被父母催婚，講明先專注事業，結婚生仔離他仍很遠。26歲Edan覺得要趁後生掙多些錢，有很多目標，拍拖有很多問題要解決。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Anson Lo和Edan之前主演港版《大叔的愛》大受歡迎，今次再合演港版《社內相親》，令不少粉絲及觀眾期待。二人對收視可有壓力？Edan表示跟Anson Lo成為CP因為《大叔的愛》，他們本身是好朋友，一齊再拍劇很開心和享受，大家一齊進步、研究，互相提點，是很好的經驗，「如果講收視當然想好，唔會想我哋一齊做唔好就死啦。順其自然，盡力做好個角色，作品好自然收視好」。Anson Lo認為兩劇劇種完全不同，無得比較，無諗有幾多收視，「不熟這些，最緊要有口碑，大家喜歡就夠，邊個途徑睇到都OK」。

好多目標 暫無意結婚生仔

劇中飾演爺爺的羅家英經常催「孫仔」Anson Lo結婚生仔，現實生活中，Anson Lo和Edan自覺離結婚生仔很遠，28歲Anson Lo覺得有排，不急於結婚，「兩年前父母有催婚，我每次和他們吃飯都說想這10年專注事業，努力掙錢供養他們，所以沒再逼我，父母話覺得適當時間就去吧，無年齡限制」。Edan笑說：「我都係26歲啫，暫時對結婚無想像，做好工作，趁後生掙多些錢，有好多目標。」

承認藝人拍拖多障礙

在這行會否難結識異性？Edan承認，「都難拍拖，拍拖要出街，有很多問題」。Anson Lo認同拍拖要交代很多東西，生活上的相處和細微的事大眾都想知，「合理的，好奇我們這崗位的人點拍拖，去到什麼階段。但這些東西暫時不是我想專注的，太多問題跟尾。遇到合適會拍拖，不會主動尋找」。

Edan認為一段關係需要心力和時間建立，目前工作較忙，難分心拍拖。會否驚粉絲不喜歡有包袱？Edan不認為藝人永遠不可以拍拖，粉絲很惜他們，都想偶像開心幸福，相信將來覓得另一半會替他們高興，Anson Lo認同。至於拍拖會地下情或公開？二人表示要尊重另一半決定，可能對方不想，始終公開女方會備受關注，帶來壓力。希望對象是圈中或圈外人？Anson Lo笑說：「有個人先，最重要合眼緣，出現咗先啦」。

Anson Lo和Edan劇中分別與陳漢娜、沈殷怡有感情線，Edan表示開工第二日要和沈殷怡拍吻戲，有好處是大家可以快點混熟，他跟沈殷怡為效果更佳和角色可突出一點，彼此直接溝通表達，合作很愉快。

Anson Lo表示要用較多時間投入劇中角色，因拍攝期間開個人演唱會，先集中拍他在Edan家中戲分，講二人是由細玩到大的好兄弟，他未感受到自己是霸道總裁，有點迷糊，不知該如何霸氣，直至完成演唱會，全程投入拍攝兩個月才好些。

拍牀戲前狂操肌

Anson Lo稱最初未見到陳漢娜，拍他惦念對方的冧樣戲分全靠想像力，「我跟陳漢娜相處像劇情一樣，由不太熟絡到咀嘴戲，再發展到上牀戲，循序漸進，連貫性拍得較舒服。（牀戲有多大膽？）跟原版差不多，氛圍幾浪漫，節奏和速度似度蜜月，好有愛」。

Edan自爆與沈殷怡一段情很狂野，劇情講述他飲醉酒，除衫是必然，事前要練大隻一點。Anson Lo透露和Edan同日跟劇中另一半拍牀戲，未埋位前狂操肌，做掌上壓和舉啞鈴等，笑言盡地一煲，不過兩對情侶的牀戲是兩種不同感覺。

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