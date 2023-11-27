李安肯定出爐影帝吳慷仁演技 導演卓亦謙在台獲獎感夢幻

【明報專訊】吳慷仁憑電影《富都青年》成為第60屆金馬獎影帝，他在頒獎禮後與偶像李安導演閒談和合照。身為評審團主席的李安讚吳慷仁在《富都青年》用手語演技打動許多觀眾，給他抱抱肯定，又對吳慷仁說：「太棒了，台灣有你這樣的演員。」吳慷仁感動說：「謝謝，我會繼續努力。我還是會犯錯，不要怕犯錯。」

李安讚刮目相看 王柏傑感動落淚

李安巡迴到各慶功宴給予鼓勵，見到憑《疫起》角逐影帝的王柏傑，送他「刮目相看」四字，王柏傑聞言感動流淚。據金馬執行長聞天祥透露最佳男主角最後是吳慷仁、王柏傑之爭，王柏傑聽到此結果說：「看完（《富都青年》）當下，我的第一個選擇也會是慷仁。」

童星黃梓樂失落男配角不可惜

《年少日記》導演卓亦謙奪得最佳新導演，獲獎時感謝女友支持和愛護，在後台二人甜蜜咀嘴。他形容得獎感覺真的很夢幻，「沒想到會在香港之外的地方拿到大獎，《年少日記》題材沉重，依舊受觀眾喜愛，未來還會拍各種題材電影」。

《年少日記》11歲童星黃梓樂角逐最佳男配角敗給《老狐狸》的陳慕義，他不覺可惜，說陳慕義前輩值得這個獎，並說會繼續拍戲，之後想拍喜劇。《白日之下》余香凝失落影后，在社交平台表示會繼續努力拍下去，繼續做這個美麗電影夢。

娛樂組