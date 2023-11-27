【娛樂場】《通靈之王2》母女檔人蛇組搶鏡 陳懿德主持期間眼前一白險暈倒

【明報專訊】梁思浩主持以通靈比賽為主題的無綫綜藝節目《通靈之王》，去年播出反應不俗，獲2023年紐約電視電影節「綜藝節目組別銅獎」。新一輯《通靈之王2》今晚首播，梁思浩帶領王嘉慧、陳懿德主持，上季「通靈之王」羅泳嫻、周漢明、簡信回、張芯熏等擔任玄學顧問。來自不同流派的20組參賽者，將各自拿出看家本領，圖通過製作組設計的數十條超乎想像題目，由海選進入10強，再分成A、B組比賽，兩組出線者將進入總決賽大鬥法，爭奪成「通靈之王」。

今季除有個人solo上陣，還有母女檔和情侶組合出現。觀眾比較熟悉的姚安娜孖女兒Celeste一同比賽，曾主持無綫兒童節目《閃電傳真機》的安娜是塔羅占卜師，女兒在18歲時無師自通學會塔羅牌，安娜爸爸亦是法師，三代可算是「通靈世家」；「陰陽通靈師」星晨、星月以情侶檔出戰。其他參賽者包括「雷電道長」楓燧、「靈蛇男巫」Lucas帶着白色大蛇上陣，一人一蛇組合十分搶鏡。

參賽者「發功」戰晉級賽

今、明兩晚播出海選賽，20組參賽者齊集電視城古裝街展開首個任務，以異能估出現場大型黑幕後的東西。一班參賽者在黑幕前各自「發功」，有人拿着法器、有人拿着塔羅牌預測，甚至有人行行企企呈放棄狀態。另一任務，參賽者要講出嘉賓Momo身體哪地方異於常人。完成海選後，B組選手率先再比賽，要在古裝街「發功」尋回自己的法器。

突發情况 需暫停拍攝

海選開始時有參賽者稱現場有靈體，新加盟節目的主持陳懿德拍攝期間突然身體不適，全身狂標冷汗兼頭暈暈，最終要停止拍攝休息。陳懿德重提事件仍心有餘悸，「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣feel到自己就嚟暈低，當日係第一日工作，唔想拖慢進度，即刻捉住Cathy（王嘉慧），諗住頂埋落去，之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢」。她稱梁思浩當時仍未知她出事，「思浩個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多」。

提議跟思浩夾份買六合彩

陳懿德對於加入《通靈之王2》與思浩合作心情又驚又喜，「第一輯其實有試鏡，但無緣參與，今次終於有機會同思浩合作，好多人知道我同思浩合作，搞笑咁叫我同佢夾份買六合彩。我對靈異嘢都有啲驚，事前有睇師傅同埋買水晶戴」。她很感激思浩教導，「佢係一個好肯教人嘅前輩，佢教我點樣做好主持呢個工作，佢對身邊每個人都好好，同埋對節目嘅要求好高，唔會造假。第一次見到佢時，佢係咁強調自己好惡，但我從來未見過佢惡嘅一面」。

《通靈之王2》翡翠台播映

11月27日起逢周一至三晚10時半