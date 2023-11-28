湯洛雯被馬國明「講溝女對白」嚇親 何依婷婚禮「無位」請佘詩曼李施嬅

【明報專訊】準人妻湯洛雯與何依婷昨日到中環出席婚嫁服務頒獎禮。何依婷在無綫台慶劇《新聞女王》跟湯洛雯的未婚夫馬國明有激吻戲，湯洛雯表示有看，但沒太大感覺，明白是演員工作，不會呷醋，她爆馬國明佔有慾強，會反過來介意她拍咀嘴戲。對於有指佘詩曼在訪問中窒何依婷惹不和之說，後者指對方太入戲，並非針對她。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

湯洛雯（靚湯）下月嫁馬國明（馬明），提到兩人婚前密密工作吸金。靚湯笑說：「多多工作都不拘！婚禮開支大，要幫補。」她透露沒聘請婚禮統籌師，為了慳錢，親自跟商戶講價，「馬明覺得是一筆小數目，叫我不要計較，我明白男人出手比較豪，但小數加埋好可觀，慳到錢可以去一程旅行」。她指籌備婚禮初期，已跟馬明協議不能嗌交，所以每當有情緒，就會等冷靜後再談，在過程中沒嗌過交。問到為何揀選亞熱帶地方舉行婚禮？靚湯表示與馬明本來喜歡凍的地方，但顧及雙方父母，不太適宜飛太遠地方。馬明早前透露婚禮會跳舞，靚湯指西式婚禮多會安排一對新人共舞，特意請舞蹈老師教跳舞，「我叫老師教馬明跳超簡單的舞步」。

靚湯爆馬明佔有慾強

提到馬明在台慶劇《新聞女王》跟何依婷有激吻戲，靚湯表示有收看，但沒太大感覺，「我會笑馬明，不會呷醋，演員的工作就是這樣。其實我初入行已睇過他與楊怡（楊茜堯）在《On Call 36小時》的吻戲」。她笑指馬明在《新聞女王》的角色花弗，跟現實不同，難以入戲，「聽到他劇中講溝女對白，救命！他不要對我講，會嚇親我」。她大爆馬明佔有慾強，倒過來會介意她拍咀嘴戲，她甜笑說：「我寧願他介意，好過他不在意我的事。」

何依婷今年6月在巴黎影婚紗照，透露已完成過大禮儀式，下月註冊結婚及舉行婚禮，「籌辦婚事期間，發現自己原來是個不執著的人，婚禮舞台不能太長太高及加花，我就算了吧！不會因小事不開心，婚禮只是一日，但婚姻是一世，不想為婚禮跟未婚夫鬧交」。

何依婷性格佛系 與未婚夫無嗌交

何依婷自認性格佛系，跟未婚夫一樣，大家輕鬆面對婚事，完全沒嗌交，更難得是雙方家長沒要求，婚禮不需大排筵席，只邀請親友，預告姊妹團成員有蔡嘉欣、陳詩欣、張秀文及鍾晴。

談到跟馬明在《新聞女王》有多場激吻戲，何依婷說：「最近跟未婚夫好忙，沒太多時間見面，未知對方有否追看該劇。」婚禮會否請拍檔佘詩曼（阿佘）和李施嬅出席？她說：「無位呀！她們明白的，因為是小型婚禮。之前劇集首播設飯局，未婚夫有到場跟大家打招呼。」

懶理被批演技浮誇 努力求突破

提到阿佘早前在電視訪問鏡頭前，取笑何依婷跟劇中角色沒反差，將婚事收收埋埋，隨即惹不和傳聞。何依婷說：「阿佘不是針對我，只是講笑啫，她太入戲，Man姐就是這樣的！」

至於她的演出遭負評，有網民批演技浮誇。何依婷表示最近好忙，未認真細看外界反應，會保持平常心，「拍出來的作品實有好與壞的聲音，不會因被讚有進步特別開心，亦不會被踩特別不開心，總之我對自己有要求，會繼續努力求突破」。

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