《首爾之春》6日入場人次破200萬 鄭雨盛演韓版《跟我說愛我》感興奮

鄭雨盛主演韓片《首爾之春》上映6日累計入場人次突破200萬大關，成績理想 ，他跟片中拍檔拿着200字樣的氣球拍照慶祝。

【明報專訊】《獵戰》鄭雨盛與《財閥家的小兒子》申鉉彬合演韓國有線頻道ENA新劇《跟我說愛我》、改編自同名日劇，昨晚首播，同日下午舉行記者會；鄭雨盛表示自2012年拍畢《聽見他的心跳》後，相隔11年再演愛情劇感興奮。另一方面，鄭雨盛參演韓片《首爾之春》昨日亦傳喜訊，韓國上映6日即突破200萬入場人次，反應不俗。

鄭雨盛與申鉉彬合演韓版《跟我說愛我》，《那年，我們的夏天》金允珍執導、《雲畫的月光》金敏貞編劇，昨晚在ENA及影視串流平台Genie TV同步開播，香港觀眾可透過Disney+收看。故事改編自同名日劇，豐川悅司與常盤貴子分別扮演失聰畫家和舞台劇演員，二人透過手語共譜一場無聲但浪漫的純愛物語。1995年在TBS電視台播出期間大受歡迎，全季12集平均收視21.3%，結局一集更達28.1%，成績理想。

《跟我說愛我》導演金允珍昨日率領男女主角鄭雨盛與申鉉彬出席新劇記者會，鄭雨盛表示近年一直以拍攝電影為主，由改編自港產片的《天眼跟蹤》到上周開畫《首爾之春》都叫好叫座，「事實上，我最想演愛情劇，一直尋找合適劇本，結果等了11年，終於夢想成真」。鄭雨盛曾在2020年臨時接替因醉駕被捕而辭演《延遲的正義》的裴晟佑，但因只補拍4集，因此與韓媒指他「相隔11年再拍愛情劇」的說法並無牴觸。

鄭雨盛稱看日版《跟我說愛我》深受感動，於是跟日方接洽，希望購入版權，由他的製作公司翻拍，可惜未能成功。隨着時間流逝，他終獲邀主演韓版《跟我說愛我》，「我也好奇觀眾如何看待此劇，希望大家跟我一樣喜歡它」。

鄭雨盛飾演失聰畫家，透過手語和眼神表達內心感受，申鉉彬表示所承受壓力比拍檔鄭雨盛還要大，「透過手語溝通，你必須專注看着對方，這樣就會出現前所未見的面部表情和反應，對我來說是全新體驗」。她續說：「我一向以為拍檔念對白，我會作出更佳反應，其實前輩（鄭雨盛）以手語演戲，比我用說話更能表達情緒，表現亦更專注。」

新片「雙十二政變」為題材

另外，《首爾之春》上周三（22日）在韓國開畫即報捷，截至昨日中午為止，上映6日累計入場人次突破200萬大關，穩守票房冠軍。電影公司透過社交媒體公開主角鄭雨盛、李聖旻與金成均手持「200」字樣氣球的照片並留言感謝觀眾支持。據韓媒報道，此片入場人次達450萬即可收支平衡，從目前走勢估計，應該不難達標。

《首爾之春》是導演金成洙繼《阿修羅》後再跟鄭雨盛及黃政民合作，亦是韓國史上首部以「雙十二政變」事件為題材的電影。故事以1979年12月12日韓國發生軍事政變後9小時內，密謀奪權的保安司令官全斗煥（黃政民飾）、遭到綁架的陸軍參謀總長鄭昇和（李聖旻飾），以及全力抵抗叛軍的首都警備司令官張泰琓（鄭雨盛飾）等各方勢力的應對過程。