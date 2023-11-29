《不日成婚2》首映禮 陳家樂用戲中對白向連詩雅求婚

【明報專訊】陳家樂、衛詩雅、楊偲泳及談善言等前晚到銅鑼灣出席主演電影《不日成婚2》首映禮，陳家樂即場彈結他，跟戲中拍檔朱栢康、岑珈其合唱電影主題曲助興。

陳家樂表示戲中與衛詩雅飾演夫妻，很多觀眾看完優先場都關心他如何處理婆媳關係，「太太Shiga（連詩雅）與奶奶關係非常好，經常通電話講我壞話。她們連成一線對付我，我都甘願做衰仔」。問到生B計劃？陳家樂說：「我們都順其自然，有就開心，未有就先享受二人世界。」他回想向Shiga求婚時，借用了該片的求婚對白，「戲中講我與衛詩雅在疫情幾年困獸鬥式相處，最後沒有互斬對方，便決定結婚，由於對白太入腦，我向Shiga求婚時不自覺念了些對白出來，我已叫太太入場睇戲就會明，希望我無事，可以在社交平台向大家報平安」。

衛詩雅約會異性被家樂撞破

單身的衛詩雅稱有圈外追求者，若感情有進展定會公開，但每次跟異性約會都被家樂撞破，「以前跟家樂住同一屋苑，大家好有緣，我初次約會異性食飯了解，出入都被家樂見到；家樂與Shiga拍拖又被我遇到」。家樂笑說：「她眼光好好，約會的都是好男仔，她有心避我，不過天意弄人，又被我見到，她這事業型女性都有男仔約會，我每次都會心微笑，替她開心的。」

楊偲泳叫男友張振朗買飛支持

談善言與楊偲泳第4度合作拍戲，兩人認識後很投緣，試過結伴旅行，談善言說：「見她不開心，於是一起去台灣旅行，她沒帶衫，都是穿我的衫，內衣就不合身了，她身材太勁。」楊偲泳透露四五年前因轉公司感迷惘，並非感情出問題。談善言表示感情未有着落，想講都無法講。問楊偲泳可有介紹男生給談善言？她說：「有難度，男仔將冰山劈開，要大隻、熱情才可以！」談善言在《不日成婚》大跳鋼管舞曬性感，預告今集會載歌載舞展魔音，「我唱歌好難聽，但導演要求，我志在搞笑，拍之前都有請教首歌的原唱者」。問楊偲泳可有請男友張振朗入場欣賞？她說：「他應該買飛入場支持。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳