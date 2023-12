尖沙嘴Busking吸8000人迫爆海旁 張天賦對獎項無寄望 拒拉票

next

【明報專訊】張天賦(MC)前晚於尖沙嘴文化中心露天廣場舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》免費音樂會,吸引近8000人迫爆海旁,要警察實施人潮管制才能順利開騷。MC稱露天廣場是Busking界頂峰位置,能夠在此表演很大成就,「多謝大家支持和鼓勵,慢慢推到我上來呢度,獎唔獎呢啲嘢真係好小事,最緊要唱歌有人聽」。MC承認對獎項沒有太大寄望,最緊要有人識唱他的歌,相信聽眾自有選擇,無意為自己拉票。

記者:林祖傑

MC甫出場即呼籲粉絲為安全起見守規則,坐在高處梯級的人不要站立,若發生意外演唱會將腰斬。重回Busking發迹地,他稱當年Busking界有階級觀念,不同level在不同地方表演,唱得最好的就能在露天廣場唱歌。MC表演期間自爆狀態不佳,笑稱聽到走音、破音絕對正常。演唱《救命稻草》時甩嘴,他稱未試過唱現場甩那麼多歌詞,讓大家見證「蝦碌」場面。

因情緒病到街頭Busking

MC獻唱以前在蘭桂坊Busking賺最多錢的英文歌《Nothing on you》,又唱出極高音英文歌《Talking to the moon》,唱畢表示完成心願。他表示由Busking行到這步是最大成就,感謝粉絲支持,「獎唔獎啲嘢真係好小事,最緊要唱歌有人聽」。演唱會尾段,大會推出生日蛋糕預祝MC下月1日27歲生日,全場粉絲大合唱生日歌賀壽星,MC拿手機與粉絲自拍。

MC受訪時表示感冒未清,已服用醫生處方的抗生素,但仍有症狀,幸不是很嚴重。問重回街頭Busking感受如何?他說:「好爽,畢竟當初只係個死𡃁仔想開心唱吓歌,想Busking是因為當時有少少情緒病,估不到可以慢慢進步到現在這階段。」對於登頂Busking位置,MC說:「以前我多數在碼頭嗰邊,未去到呢個位,可以講是第一次來這個位唱歌。」他承認人潮超出預期,估不到這麼墟冚。

伙甄子丹拍動作片 拉傷大髀筋

MC透露下月生日在工作中度過,收工會和母親食飯,之後再同朋友飲酒慶祝。至於生日願望,他笑說:「今年再許快高長大都冇乜用啦。反而好想瘦啲,今次唔係吹水,最近忙拍甄子丹主演兼監製電影《誤判》,有好多打鬥場面,發覺自己郁得最勁係肚腩,咁都想以後身形線條靚啲。」

首次拍動作片的MC自覺戲中角色好有型又幹勁,「拍完動作戲散晒,足足瞓了兩日,不過非常之好玩」。問可有受傷?他稱兩星期前有場踢人戲,拍攝前沒有熱身,拍完拉傷近臀部大髀筋,行路都痛。至於「宇宙最強」甄子丹可有過他兩招?MC說:「又無嘅,他好惜我,保護我安全,揀我可能因為大家都玩音樂,可能想較量吓。」

不介意輸畀前輩光B

談到他稱有沒有獎好小事,MC承認對獎項沒有太大寄望,Busking能逼爆海旁對他而言已是最大的獎項。是否因未能打入商台《叱咤》「我最喜愛的男歌手」5強感失望?他說:「沒有,年年都係咁㗎啦。唔緊要,最緊要我歌唱時觀眾識得跟住一齊唱,講開首歌會諗起我就得。知自己輸咗畀光B(尹光),我冇介意,話晒佢都係前輩,輸畀佢都值得。」

對另一男歌手獎三甲有冇信心?MC說:「我對觀眾識我、識唱我啲歌有信心囉。(想歌迷all in投邊首歌?)我都冇主動拉票,聽眾心目中有選擇,唔使刻意拉票去改變佢哋主意,我心目中係《世一》,首歌都贏得好多樂迷歡心,好多人結婚用呢首歌。」