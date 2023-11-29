【娛樂場】愛奇藝推出多套BL劇 題材多樣化吸觀眾

【明報專訊】愛奇藝2023年第四季推出多部BL（Boy's Love）劇，主打泰劇《親愛的黑幫歐巴》、《中間愛情》、《星辰彼岸》、《極速戀人》與《Dead Friend Forever》；還有改編自韓國人氣同名漫畫，由申正祐與禹志漢主演的青春BL劇《氣象預報式戀愛》，地區所限香港與台灣無得睇。今次推出的BL劇題材多樣化，包括黑幫兄弟情、互相救贖的校園愛情、激情賽車手、辦公室戀情、演藝圈追夢之旅與詭異派對等。

《親愛的黑幫歐巴》成話題劇

《親愛的黑幫歐巴》、《中間愛情》、《星辰彼岸》與《極速戀人》已播出，當中以《親愛的黑幫歐巴》最受注目，一開播連續霸佔各大平台榜首，包括愛奇藝熱播榜和社交平台X（前稱Twitter）熱搜。

Krittanun Aunchananun（Ping）與Nichakoon Khajornborirak（Meen）繼去年播出的BL劇《愛龍奈》再續前緣，《親愛的黑幫歐巴》以近期備受觀衆喜愛的黑幫為題材，Ping和Meen從現實到虛擬遊戲世界，發生不少美麗誤會，繼而產生情愫，劇情暴力與浪漫兼備，如帶觀眾坐過山車。

配角Yim和Tutor升呢擔正

Pharinyakorn Khansawa（Yim）和Koraphat Lamnoi（Tutor）主演的《中間愛情》，與去年播出的《牀伴》出自同一導演Thanamin Wongskulphat之手，能看到《牀伴》中的CP「婚後生活」，吸引不少人關注與期待。

主角Yim和Tutor在另一BL劇《甜心派》還是配角，在《中間愛情》終於擔正，二人劇中盡現默契，吸納不少新粉絲。劇情講述Tutor習慣被忽略，常當家人與朋友的中間人，直至辦公室迎來很有魅力且深受同事歡迎的實習生Yim，當Yim表達傾慕Tutor時，「中間人」頓變焦點人物，Tutor終有熬出頭來的感動。

不速之客引發生存遊戲

詭異喜劇《Dead Friend Forever》由愛奇藝製作，集合驚悚、喜劇情節，為觀衆帶來多層次的情感體驗；將於12月24日上架。

《Dead Friend Forever》由泰國真人騷《隱藏的王牌》嶄露頭角的新晉演員Copper Phuriwat、JJ Patiphan、Fuaiz Thanawat、Mio Athens、Jet Jetsadakorn和Bump Pawat主演；加上BL劇《黑幫少爺愛上我》表現出色的演員Ta Nannakun、Barcode、Us Nititorn和JJ Chalach，為觀衆獻上一場毛骨悚然帶喜劇元素的演出。

劇情講述8名男高中同學聚會，因第9名不速之客的到來，情節突然發生了逆轉，從而引發一場腥風血雨的生存遊戲。