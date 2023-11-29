【開箱】《魷魚遊戲：真人挑戰賽》 最黑暗的人性試煉

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》兩年前開播即熱爆全球，至今仍是Netflix最高收視節目紀錄保持者，趁第2季明年冬季上架前，製作公司參考劇中遊戲，搶先推出競技比賽節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge），456名參賽者過關斬將，爭奪456萬美元（約3556萬港元）巨額獎金。節目共分10集，首5集本月22日上架，其後4集今日（29日）推出，終極一戰留待12月6日壓軸登場。

「123 紅綠燈」淘汰逾半參賽者

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》顧名思義，邀請來自世界各地的參賽者，感受同名韓劇的瘋狂世界觀，優勝者可獨得電視遊戲節目史上最高獎金，失敗者亦毋須付上寶貴性命，但有機會失去尊嚴，原因是節目模擬劇中出現的「123 紅綠燈」、「椪糖餅」等遊戲，說穿了只是幌子，比賽期間不定時出現的所謂「考驗」，對參賽者來說才是最黑暗的人性試煉。

按照《魷魚遊戲》劇情，456名參賽者首先參與「123 紅綠燈」比試，經過第一個遊戲後，迅速淘汰259人，餘下197人返回宿舍，都算「死得人多」。據外電報道，有參賽者不滿在攝氏零下3度的英國戶外片場拍攝這場比賽，導致多人受到低溫折騰，身心受創，考慮入稟向Netflix及製作公司索償。

第二場遊戲是「椪糖餅」，玩法經過改良，部分參賽者被迫代表其他人選擇椪糖圖案，萬一選中難度最高的「雨傘」，不單遭人埋怨，亦因無法過關而淪為犧牲品，壓力之大可想而知。結果這個遊戲淘汰69人，留下119名參賽者繼續過關。第三個是全新遊戲「海戰棋」，亦是節目首次引入西方傳統玩意，對海外觀眾來說，格外有親切感，比賽過後剩餘73人，準備迎接最簡單亦最殘酷的彈波子遊戲。至於拔河、跳玻璃橋及魷魚遊戲等，將於餘下5集陸續登場。

心水清的讀者不難發現，上述淘汰人數似乎不太準確，原因是參賽者在遊戲以外，另需接受特別「考驗」；例如其中兩名參賽者丹尼和凱爾獲分配到廚房幫忙切菜期間，忽然獲得一次特權，可以選擇秘密幫助某名參賽者在下一遊戲獲取優勢，或者直接淘汰某人出局，二人最終扮演天使抑或魔鬼？無論結果如何，都會造成分化和互相猜疑的惡果。

都說明槍易擋，暗箭難防。類似「考驗」總會在遊戲之間的空隙出現，藉此試煉人性，例如工作人員在宿舍放下電話，第一個接聽的參賽者胡斯南獲得漢堡包和薯條作獎勵；未幾電話再響，胡又搶着接聽，隨即惹來其他人不滿，今次卻要求他在兩分鐘內，說服另一參賽者接過電話，對方便會即時淘汰。假如沒人上當，被淘汰的就是他。究竟這個貪小便宜的男人，願意自我犧牲？還是盡力搵「替死鬼」？

「獎勵」暗藏殘忍惡作劇

相比之下，第5集出現的「獎勵」才是最殘忍的惡作劇。工作人員首先邀請5名參賽者充當義工，到廚房完成簡單任務，全體參賽者便可獲得額外獎賞，就是與親密戰友享受一頓豐富野餐，正當他們放鬆心情，品嘗久違的果汁和茶點之際，發現野餐盒內藏有一小包玻璃彈珠，代表他們在沒有選擇的情况下，必須跟他的野餐拍檔對賽，而遊戲只有一個下場，就是兩個只能活一個，全場目光不禁移向「母子檔」黎安和崔伊身上。

為了令觀眾睇得投入，製作組刻意聚焦在十數名參賽者，遊戲過程中加插他們的獨白片段，或者組織小圈子時的私密對話，彷彿變成劇集主角，跟觀眾同哭同笑。除了即將自相殘殺的黎安母子外，還有錄影期間度過69歲生辰的最年長參賽者瑞克、毫不掩飾貪婪個性的羅倫佐，以及被視為「反派」的432號參賽者布萊頓，他因過分自信和勇於表達意見，結果成為眾矢之的，不少參賽者都希望淘汰他，最後求仁得仁。至於誰是真人版「成奇勳」（李政宰劇中角色），最終獨吞巨額獎金？下月自有分曉。