鄭裕玲盼無綫被裁員工有好發展 佘詩曼想跟譚俊彥再合作

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）昨日出席護膚品牌活動，鄭裕玲（Do姐）擔任司儀，阿佘甫見到Do姐即讚對方保養得宜，向Do姐請教護膚心得，透露曾接受射頻美容，結果面部變得瘦削兼凹陷，覺得不適合沒繼續接受療程。Do姐表示護膚是女性的終身事業，她除勤做facial，平時還會用導入機。

對於無綫日前宣布裁員逾300人，阿佘慨嘆，「各行各業現在經營都好困難，任何行業都聽到裁員消息，好唔開心，希望被裁的人可以盡快搵到另一份工作，維持生活」。說到無綫近年出現逃亡潮，效力30年的吳家樂也離巢，阿佘認為每人都有自己選擇，覺得有新路向、發展，一試無妨。阿佘主演的《新聞女王》正在播映，問她會否再幫無綫拍劇？阿佘表示有好劇本就會拍，希望可以再與譚俊彥合作，因為今次對手戲較少。

佘母放棄催婚

阿佘最近經常跟媽媽出席不同飯局，問母親有否藉吃飯介紹男生給她認識？阿佘表示沒有，媽媽不會這樣做。沒有催婚？她說：「已經催完，過了那個階段，她現在知我想要什麼，最重要開心，感情順其自然。」對於近日網上瘋傳她早前在內地節目《無限超越班》談悲慘童年片段再成熱話，阿佘說：「公開說話，預了被人翻炒再翻炒，所以說每句說話都好重要，不要做壞榜樣。」

Do姐表示聞無綫裁員不開心，希望被裁員工有更好發展，可能是逼他們出去面對新挑戰。至於將J2台與財經體育資訊台合併，Do姐希望愈行愈順，愈行愈好。說到周潤發（發哥）早前出席活動表示想與她、黃子華合作拍戲，問進展如何？Do姐笑說未有下文，發哥現在一心跑步，為參加半馬積極備戰，她會為發哥打氣，希望他做出好成績。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵