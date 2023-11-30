單身周秀娜新劇周旋6男難招架 黃浩然拍親熱戲毋須向太太備案

【明報專訊】周秀娜於無綫台慶劇《叠影狙擊》演孿生姊妹，一人分飾兩角，周旋於6段感情，現實中仍單身的她稱絕不擔心。拍檔黃浩然演患有心臟病角色，笑稱不用打拍得最舒服，至於跟周秀娜拍親熱戲，他稱電視尺度有限，不用向太太太備案。朱鑑然承認有份演出的劇同時段於兩個電視台播出心情複雜。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

周秀娜相隔兩年再拍劇，透露今次因疫情加上一人分飾兩角，戲分比較多，拍攝時間長達5個月。劇中與黃宗澤、黃浩然、方力申、郭政鴻、關禮傑和朱鑑然均有感情關係，周秀娜說：「與黃浩然有親熱戲，但不多，最親密是演我男朋友的黃宗澤，對比上跟他的親熱戲自然較多，我覺得有的話會令角色更加立體，因為孿生姊妹與黃宗澤都有感情線，親熱戲會令角色更加掙扎。」

周秀娜笑言大家似乎對她拍親熱戲比較緊張，拍攝時她反而沒什麼感覺，「大家都好輕鬆，特別是和黃浩然拍牀戲，拍完我就煞科，響張牀度收工，所以拍得好開心且特別深刻」。

一人分飾兩角 過足戲癮

今次轉型做打女，周秀娜稱很多動作戲都親自上陣，難免受傷，「之前腳有舊患，這套劇要穿高跟鞋經常跑，同黃宗澤有很多跑戲，有場戲導演要求我追上他的速度，我著住高跟鞋，唯有盡量，令到舊患更加嚴重，日日要拍沒有時間復元，一直捱着腳痛」。

周秀娜近年參演電影為主，拍電視劇十隻手指數得晒，今次接拍全因可一人分演兩角，演繹兩個性格極端角色，嘗到未演過的角色，「其實不論拍劇或電影，我都鍾意，拍攝時不會理是哪間公司製作，拍劇時間相對較長，角色塑造呈現出來可以再豐富一點」。她透露拍《叠影狙擊》時，比現在更瘦，角色要面對很多事情，十分壓抑，「一路拍一路消瘦，現在已經肥番，重回標準」。周秀娜劇中有6條感情線，現實仍處於單身，「未有男友，冇嘢好擔心，劇入面就好多，豐富到有啲驚」。

黃浩然挑戰參加三項鐵人賽

黃浩然表示劇中他最舒服，因為其角色有心臟病，跑兩步都會喘氣，所以不用打，只是食飯談情，和周秀娜的親熱戲，因電視尺度關係，只是少少身體接觸，「不用特地向太太備案，和拍普通戲一樣，都是演技搭夠」。曾經歷大病的他強調現在身體完全冇問題，還參加三項鐵人賽挑戰自己，「身為演員身體都要keep住狀態，如果容易攰，跑兩步又喘氣，就好難處理角色，健康是必須的」。胡卓希於劇中角色忠心得令人懷疑與老闆黃浩然究竟有什麼關係，他笑說：「鍾意他就梗，不過只是兄弟情」。

朱鑑然爆劇情將慘死

朱鑑然和胡卓希除參演《叠影狙擊》，也有份演出ViuTV劇《冰上火花》，兩劇均擔演主要角色的朱鑑然，直認對兩劇同時段播出打對台心情複雜，「身為演員當然是極開心，覺得好幸福，因為有機會就一定要爭取，而且兩個都是好角色，演完亦好鍾意，所以好糾結，觀眾睇邊套唔緊要，但大家都一定要睇《叠影狙擊》」。他透露《叠影狙擊》角色性格是劇中唯一歡樂清泉，不如其他角色性格複雜，隨着劇情會有心態上轉變，更會慘死，「挑戰好大，不覺比過往拍其他劇舒服，反而覺得好高難度，雖然角色性格樂觀，有人會覺得我只是做自己，其實很不一樣」。

場地提供：Fridge

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