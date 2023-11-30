添密菲沙洛米《旺卡》首映 女友Kylie缺席爆分訊

【明報專訊】改編自兒童文學作家Roald Dahl小說的新片《旺卡》（Wonka），將於12月7日在港上映，前日在倫敦舉行世界首映禮，扮演主角Willy Wonka的《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），身穿Tom Ford絲絨西裝，內裏真空，並戴了Cartier頸鏈到場。據報添密菲無懼當地寒冷天氣，入場前花了超過一小時為在場影迷簽名及拍照。不過其緋聞女友兼真人騷女星Kylie Jenner未有陪伴他到場，隨即爆出兩人已經分手的消息。

音樂電影《旺卡》講述Willy Wonka成為朱古力廠老闆前的故事，過往扮演Willy Wonka的包括《兒童樂園》真懷德（Gene Wilder）及《朱古力獎門人》尊尼狄普（Johnny Depp）。對於要在片中載歌載舞，添密菲沙洛米受訪時笑言多得調音器材的幫助。不過跳舞方面，他稱其母是舞蹈教師，祖母和姊妹均為舞蹈員，所以從小接觸這藝術，不過實際要做是兩回事，他形容跳舞為很好的學習經驗。

《旺卡》由《柏靈頓》保羅京（Paul King）執導，他大讚添密菲沙洛米的歌喉，又指曉格蘭特（Hugh Grant）、金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）、《戇豆先生》路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）等主角就像一盒最美麗的朱古力。