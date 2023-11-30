【開箱】《自由之聲》 打擊兒童販賣 「助鄰共賞」奇招創票房佳績

【明報專訊】上周美國感恩節假期，動畫《星願奇緣》與歷史傳記《拿破崙》兩部新片正面交鋒，老幼咸宜的前者意外落敗，令業界大跌眼鏡；其實今年美國票房「驚喜」不少，全球票房冠軍《Barbie芭比》已是一例，上周四在港開畫的《自由之聲》（Sound of Freedom）講述國土安全部探員打擊兒童販賣的經過，以1450萬美元（約1.1億港元）成本，全球大收2.47億美元（約19.2億港元），截至昨日仍是今年美國最賣座電影第10位。《自》片市場推廣應記一功外，由拍攝到上映波折重重，亦備受談論。

探員闖叢林救女童

《自由之聲》講述探員Tim從兒童販賣罪犯手中救出來自洪都拉斯的男童Miguel ，當得悉他的胞姐Rocio仍被犯罪集團囚禁，每一刻都飽受折磨，為了拯救她，Tim毅然辭去探員工作，闖入哥倫比亞叢林，誓要拯救落在革命軍手上的Rocio。《自》片在爛番茄評論網站82篇專業影評只得平均57%，可說毁譽參半，不過觀衆好感度接近滿分，後者亦正好反映票房表現。

《受難曲》占卡維素（Jim Caviezel）片中扮演的Tim，以國土安全部前特工Tim Ballard的經歷為藍本，墨西哥導演蒙特維迪（Alejandro Monteverde）操刀。為加強戲劇效果，Rocio與Miguel姐弟實屬虛構，但為一名女童而單槍匹馬深入虎穴，可說是誇張處理。Tim Ballard曾表示從沒獨自闖入叢林，也沒有為救小女孩而殺人；而且他所拯救的也不限於兒童，遭販賣的受害者，亦有成年人，不過《自由之聲》集中講戀童罪犯及兒童販賣。

以戲論戲，《自由之聲》可打動普羅觀衆，尤其片中把Tim描繪成身手不凡的探員，同時充滿愛心；當國土安全部的上司不再支援其撲滅跨國兒童販賣人口集團的行動，Tim寧可辭職，獨自到南美找富商提供財政協助。不少人誇讚占卡維素的演出，其實標甘普（Bill Camp）扮演在哥倫比亞協助Tim的黑幫Vampiro，無論表現和角色更為精彩。Vampiro雖是黑幫，並因販毒曾身陷囹圄；表面上繼續從事非法勾當，其實暗中救助遭販賣的兒童。他向Tim剖白有此轉變，源自某次酒醉帶女孩開房後，本以為對方20多歲已成年，後來從她指甲油的圖案再追問下去，才得悉對方年僅14歲，而且賣淫已好幾年，她的說話，還有眼神，完全撼動Vampiro。那段剖白有點陳腔濫調，但其貌不揚的標甘普演來很有說服力，至少比占卡維素救出小孩子後的熱淚盈眶，來得真摯。標甘普是很不錯的綠葉，茱莉亞學院畢業的他，在《小丑Joker》、《林肯》、《被奪走的十二年》等衆多電影，也許戲分不多，但都有所表現；尤其在Netflix劇集《后翼棄兵》，飾演天才女主角Beth在孤兒院遇到的國際象棋啓蒙老師兼校工Shaibel，便給人留下深刻印象。

票房勝《職業特工隊7》

《自由之聲》2018年已拍竣，為什麽等到今年7月才在美國上映？據報當時被霍士電影買入，後來迪士尼收購霍士，《自》片從此束之高閣；直到天使電影（Angel Studio）回購版權，並以衆籌方式發行，才重見天日。為了宣傳電影，並讓更多人關注兒童販賣問題，《自》片在美國上映時設立「助鄰共賞」（Pay It Forward）捐贈戲票機制，呼籲善心觀眾欣賞《自》片後，透過捐贈戲票，讓有意觀賞但未能負擔戲票的觀眾，有機會免費入場，藉此廣收宣傳之效，也令電影的迴響更大。

《自由之聲》在美國票房表現勝過《奪寶奇兵：命運輪盤》及《職業特工隊：死亡清算上，集》，位列2023年美國票房第10位，僅少於第9位的《殺神John Wick 4》不足300萬美元，成本卻遠低於《殺》片，有評論指《自》片的市場策略顛覆了傳統大片商的運作方法。事實上，《自》片毁譽參半，有影評批它失實，過於歌頌Tim Ballard，而且煽動政治陰謀論。《滾石》雜誌便指《自》片帶有匿名者Q色彩，迎合滿腦子陰謀論的嬰兒潮一代。「匿名者Q」（QAnon）是右翼陰謀論團體，信奉者認為美國前總統特朗普是來拯救世界，其對手是一群戀童癖精英。特朗普亦曾舉辦《自》片放映活動，占卡維素、Tim Ballard均有現身。導演蒙特維迪表示無意捲入政治，《自》片除了劇情有點誇張，揭露兒童販子伎倆和面目外，其實電影沒表達什麽「政見」。

上映日期：11月23日