魏浚笙狂接商演飲檸水養聲 鄭嘉穎未落實出席馬國明婚禮

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、鄭嘉穎、Dear Jane昨日出席頒獎禮活動。擔任演唱嘉賓的Jeffrey開心見台下觀眾反應興奮，稱年尾接很多商演，會把握時間勤力練歌，加上最近轉天氣容易口乾，要保持每日飲檸檬水養聲，希望以最佳狀態示人。密密工作進帳不少？他說做藝人開支大，「之前投資音樂製作，仍然未收支平衡，天氣轉涼又要買衫！不過做音樂當買個心意，記錄自己不同階段，將來重溫相信感覺很不同」。他演出後趕往參與品牌時裝騷，期待跟來自各地的超級巨星見面，笑言要爭取集郵機會，他笑說：「我睇新聞見到宋仲基出現機場，有睇他演出的《太陽的後裔》，之前在活動跟他碰面，已影了合照，今次都想再集郵。」

鄭嘉穎今年入行30周年，稱沒有特別慶祝活動，因日常生活忙照顧3個兒子，已過得很充實。

嘉穎暫未考慮追個女

有提議追個女慶祝？鄭嘉穎笑說：「多謝，現在先照顧好3個仔，人的能力有限，或者等他們長大一點再考慮。」同場陳小寶與陳細潔表示跟鄭嘉穎合作多年，也難說服對方一家五口出鏡做代言人。鄭嘉穎笑言歡迎跟太太陳凱琳夫妻檔合作，但認為小孩成長應專注讀書學習，避免太早接觸娛樂圈，「兒子到18歲就不到我管，到時他們想做什麼，就讓他們揀」。提到「鐵馬家族」好兄弟馬國明將到外地舉行婚禮，鄭嘉穎表示未落實出席，「在香港就易搞，出埠要睇情况，好頭痕，因為要照顧小孩，我仍在跟家人溝通」。

記者：鍾一虹