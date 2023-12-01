Lolly Talk演唱會尾場哽咽 Day任嘉賓合唱《造星IV》參賽歌掀高潮

【明報專訊】女團Lolly Talk一連兩場九展演唱會前晚圓滿結束，嘉賓有陳凱詠、周國賢及COLLAR成員許軼（Day）。8名成員落力跳唱，一度哽咽指初出道只有幾個燈牌，現在有數不到的燈牌感驕傲。Day是Lolly Talk始創成員，加入COLLAR後退團，前晚與Lolly Talk重演《全民造星IV》A2組自選表演項目《Candy Ball》，勾起粉絲回憶。周國賢曾因攬Lolly Talk成員合照被質疑「抽水」，他稱要保持距離；Lolly Talk表示視周國賢如家人，相信粉絲會明白。

記者：鍾偉茵

Lolly Talk前晚尾場演唱會，8名成員陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）及曾美欣（MeiMei）跳唱《七姊妹星團》、《萬世巨星》等歌曲時，其間一度哽咽說︰「我們由初出道只有幾個燈牌，到現在數不到有多少燈牌，希望大家可以驕傲地對所有人說，你們鍾意波板糖！」

Day加入COLLAR後退團

Day任表演嘉賓，她曾是Lolly Talk的始創成員，後因加入COLLAR退團；Day當年與阿蛋、Ah Yo、MeiMei、Tania及Elka是《造星IV》60強賽事中的A2組，自選表演項目跳唱《Candy Ball》；A2組這晚將《Candy Ball》重現舞台，掀起高潮，台下粉絲尖叫聲不停。阿妹表示無份唱這首歌不開心，眾人隨即再跳唱《光之美少女》。Day說︰「上次一齊在台上是《造星IV》決賽，你們攬住我說下次要在舞台見。見到你們很努力，可以再同台真的很感動！多謝公司批准我與Lolly Talk在台上重聚！我現在超級緊張，除了頒獎禮，這是我們第一次同台表演。」

之後到另一嘉賓陳凱詠出場，與Lolly Talk合唱《收聲多謝》，Elka表示Lolly Talk與陳凱詠之前沒交流，這晚是第一次合作，她對陳凱詠說︰「這個也是自肥系列，因我上次看你演出，你太吸引了。」

周國賢連續兩晚任嘉賓，在尾聲出場，與Lolly Talk合唱《時空》。周國賢曾因攬Lolly Talk成員合照被質疑「抽水」，他與8名成員合照時雙手橫抱兼煞有介事說︰「保持距離，我的手放這裏！」Lolly Talk說︰「是我們主動要黐住的！」

自評50分 望繼續進步

Lolly Talk騷後稱給團隊100分，她們只得50分，希望未來繼續進步，各方面都有很大進步空間。她們表示Day一口答應做嘉賓，陳凱詠則是公司幫忙邀請。談到與周國賢的合照風波，她們說︰「大家想多了！他是我們的屋企人，在這段路上陪伴着我們，相信經過這次，粉絲會明白的。」