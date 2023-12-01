【開箱】《無人島的Diva》 朴恩斌追夢歌手 副線談家暴

【明報專訊】《戀慕》朴恩斌去年主演《非常律師禹英禑》，無論劇或其演技，均贏得外界一致讚賞，朴恩斌新劇《無人島的Diva》10月28日在韓國有線頻道tvN首播，香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。朴恩斌劇中角色夢想成為樂壇天后，並擁有天籟之音，大量歌唱場面，全由她親自演繹，擺脫《非常律師禹英禑》叫好叫座的包袱，展現不為人知的音樂才華。

拍《禹英禑》期間收劇本

《無人島的Diva》由《律戰江湖》吳忠煥執導、《Start-up》朴惠蓮編劇，講述一名16歲少女因故被困無人島15年，獲救後朝着成為歌手的兒時夢想進發。全劇合共12集，已播至第10集，這個周末將迎來結局。

憑《非常律師禹英禑》獲獎無數後，朴恩斌接拍了《無人島的Diva》，備受外界關注。朴恩斌劇中扮演在無人島生活15年的女主角，她表示去年拍攝《非》劇期間收到《無人島的Diva》劇本，覺得故事背景很有趣，角色獲救後會如何面對生活？勾起她的好奇心，閱畢劇本發現角色也很有趣。她表示想以輕鬆心情演出《無》劇，結果發現角色很難演，既要游水又要唱歌跳舞，笑言好像揀錯了劇本，但她並不後悔，視之為新挑戰。

逃避父親家暴流落孤島

朴恩斌劇中飾演徐木河，母親早逝，在春森島與經營魚生店的父親相依為命，卻遭父親家暴。木河天生擁有靚聲，夢想成為歌手，並且是著名女歌手尹蘭珠（金孝珍飾）的忠實歌迷。木河同班同學鄭基浩（文佑鎮飾）也為了逃離父親家暴，拚命掙錢，當得知木河與自己有相同苦况後，積極幫助對方圓夢。尹蘭珠偶然聽到木河的唱歌片段後，相約她到首爾見面，木河決定離家出走，準備登船之際，為了逃避父親追截而跳海，其後流落無人島，獨自生活。15年後，姜遇學（車學沇飾）與姜保傑（蔡鍾協飾）兄弟到無人島做義工執垃圾，因而拯救了木河。重返城巿後，木河忙於適應新生活，並重拾兒時夢想。

劇中歌曲 親自獻唱

《無人島的Diva》圍繞徐木河在無人島生活15年，題材與湯漢斯（Tom Hanks）主演的《劫後重生》相似，不過劇中沒太多木河在無人島生活的情節，第2集已講述15年過去，木河被尋回，但每集均會提及她在島上的經歷，以及所體會到的人生經驗，並應用在城巿生活，例如木河15年來獨自用膳，深明姜遇學不想獨自吃飯的感受。另一方面，木河在無人島生活多年，個性與對生活的認知也停留在15年前。

朴恩斌劇中展現既天真又堅強的一面，歌曲全由她親自獻唱，截至第8集為止，她自彈自唱了5首歌，包括《Someday》、《那一夜》、《Mint》、《Here I am》及《Open Your Eyes》，朴恩斌證明自己不僅會演戲，音樂才華也不容小覷。

兩名男主角《我把社長解鎖了》蔡鍾協與《朝鮮律師》車學沇，跟朴恩斌相比，演戲經驗不算多，但今次二人的表現明顯進步了。車學沇與蔡鍾協分別飾演兄弟姜遇學與姜保傑，他倆原名鄭至浩與鄭基浩，遭父親鄭奉完（李承俊飾）家暴，與母親宋河貞（徐正妍飾）離家出走，鄭奉完15年來鍥而不捨尋找家人，三母子只好改名換姓逃避追蹤。劇中描述韓國戶籍資料不能輕易更改，必須經過法院批准，即使獲准改名，父親鄭奉完也能追查到，家暴問題未必得以改善，三母子最終只能偷用失蹤人口的戶籍資料，承受犯罪風險。