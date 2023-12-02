琦琦撐愛女任晴佳夜蒲屬正常社交 馬詩慧與老公王敏德留港過聖誕

【明報專訊】琦琦、馬詩慧昨日出席著名設計師LuLu Cheung（張路路）新店開幕。琦琦表示跟一班模特兒及設計師好友經常透過電話群組相約聚會，又透露18歲女兒任晴佳在英國留學，老公任達華（華哥）正在內地拍戲，她可以放多些時間在珠寶品牌上，但前一晚出席活動被風吹到感冒。老公不在身邊照顧，可感淒涼？她說：「他要工作，我很明白，大家每日視像通話多次，都OK的。」無綫重播華哥主演的《新紮師兄續集》，有否追看？琦琦笑稱未看過，因很早睡覺。

琦琦透露老公和女兒聖誕節會回港慶祝。對於女兒於社交網上載去玩照片，被指喜愛夜蒲？她說：「女兒跟朋友慶祝生日好正常，她不去才驚，我好支持，去玩不代表什麼，是正常社交，個女好多朋友，日日都跟我視像通話，每次外出都同我講，又不飲酒、不吸煙，亦無拍拖，好乖！」她否認禁止女兒拍拖，「其實18歲拍拖都好正常，但女兒暫時未有拖拍，放好多時間在學業上」。

馬詩慧表示初當模特兒已跟LuLu合作，讚對方設計的服裝優雅簡約。她的兒子王躍穎快將24歲生日，會跟家姐在美國慶祝，她不想將兩隻愛犬交給狗酒店，所以不會到美國，聖誕節跟老公王敏德留港慶祝。老公會否製造聖誕浪漫驚喜？她表示結婚多年，不是年年都有驚喜，開心健康已是最好的禮物。

記者：林祖傑