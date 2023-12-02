【開箱】《超模傳奇》 回顧光輝歲月 見證時尚界興衰輪替

【明報專訊】美國唱作歌手Pharrell Williams搖身一變成為法國名牌Louis Vuitton男裝創作總監，日前來港舉行時裝騷，廣邀世界各地明星到場，模特兒回歸到天橋位置，跟三四十年前的時尚界很不同，尤其看過今年9月底在影視串流平台Apple TV+上架的紀錄片集《超模傳奇》（The Super Models）更有此感。該節目聚焦紅遍上世紀八九十年代的模特兒蓮達伊雲芝利斯塔（Linda Evangelista ）、娜奧美金寶（Naomi Campbell）、仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）和姬絲蒂杜靈頓（Christy Turlington），「超級名模」這名辭也因她們而起。

共4集大量舊片段加訪問

《超模傳奇》監製包括《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard），曾贏得奧斯卡最佳紀錄短片的羅傑威廉斯（Roger Ross Williams）是導演之一，分〈造型〉、〈名氣〉、〈權力〉及〈傳奇〉4集。除了4名主角，還訪問了業界曾跟她們合作的時裝設計師，譬如Marc Jacobs、Anna Sui，還有時裝雜誌編輯、著名攝影師等，加上大量舊片段及4名模特兒的訪談，材料可說十分豐富。譬如第1集講述4人各有入行原因，像來自加拿大的蓮達伊雲芝利斯塔自小已夢想當模特兒，目標明確。

在倫敦出生的娜奧美金寶從小習舞，小小年紀已為 Bob Marley、Culture Club的MV演出，16歲被星探發掘，即登上英國版《Elle》雜誌封面，展開名模之路。仙蒂歌羅馥高中開始兼職當模特兒，考取獎學金入讀西北大學化學工程系，卻因為模特兒工作廣受好評，最終全身投入時裝界。姬絲蒂杜靈頓中學時被攝影師發掘入行，轉全職後仍沒放棄學業，拿到宗哲學士學位，還另外修讀有關公共衛生課程。

她們當紅歲月，為攝影師帶來靈感，給時尚雜誌拍出令人難忘的經典照片；觀衆也可感受到八九十年代電腦修圖不像今天盛行，但4人的外形樣貌各有風格，不會像現在的模特兒般如倒模出來。《超模傳奇》回顧1990年英國版《Vogue》1月號的黑白封面，德國攝影師Peter Lindbergh拍攝了蓮達、娜奧美、仙蒂和姬絲蒂，還有今年1月逝世的德國名模Tatjana Patitz，宣布「超級名模」正式誕生。她們亦各有成就，擔得起這稱號。蓮達在全盛期說過，「沒有1萬美元日薪，我們是不會起牀的」，成為其傳頌多時的金句；她剪短了頭髮，髮型亦以「蓮達」命名，可見其影響力。這群超模另一經典是啓發了男歌手佐治米高（George Michael）歌曲《Freedom!'90》MV，邀請她們粉墨登場。其實模特兒演出MV絕非新鮮事，但以5名超模擔正，而且由當時還未加入影壇拍《異形3》與《七宗罪》的大衛芬查（David Fincher）執導，成為另一個超模與樂壇的經典。無論她們聯手還是個別發展，同樣有看頭，像姬絲蒂為Calvin Klein香水拍攝廣告，便是當年熱話。仙蒂與李察基爾（Richard Gere）的短暫婚姻，又拍過幾部電影，並為MTV頻道擔任主持，同樣受矚目。

不避談個人黑歷史

《超模傳奇》除了歌頌4人的友情，還透過她們看到花無百日紅的時代輪替；當流行Grunge，時尚界對美的定義也有不同看法，並非名模標準身形且看來像未發育完成的姬摩絲（Kate Moss）冒起，加上蘇聯解體後大批東歐模特兒到歐美揾食，成了時尚界新寵。節目中也不止是歌功頌德，也有她們面對黑暗面的時刻，像娜奧美出道時遇到種族歧視，曾經吸毒酗酒，得悉好友Gianni Versace被殺害後的傷心難過；蓮達更不避談前夫性侵指控、患癌，以及整容失敗，4人之中亦以她的遭遇最可憐。仙蒂再婚，女兒繼承其身形美貌，亦入行當模特兒，以及最知性的姬絲蒂致力行善，均看來最幸福。當今天只講求社交媒體流量，這些上幾代的模特兒，像文物一樣，她們的經歷值得好好保存下來。