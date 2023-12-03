劉馬車涉非禮被扣查缺席拳賽 霍哥打贏周永恆 以阿晶名義捐出拳酬

霍哥（左）將10萬元拳酬以阿晶名義捐出做善事，並讚被他擊敗的周永恆（右）有打拳潛質。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】鍾培生舉辦《培生擂台：無敵盃》總決賽前晚在灣仔修頓場館舉行，大會安排10多場不同級別賽事，賽前公布網紅劉馬車（劉駿軒）與龍心（林克霖）對戰，但劉馬車涉嫌非禮女童遭警方扣留調查，故臨陣缺席，主辦方宣布劉馬車與龍心的拳賽延期舉行，臨時改由龍心對戰兩名拳手宗健和曹Bee。另一場受關注拳賽為前微辣成員霍哥（霍俊邦）對戰周永恆，結果霍哥勝出。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

鍾培生上台解釋劉馬車被警方扣查未能參賽，曾透過律師團隊提出保釋但未能成功，呼籲觀眾保留票尾，該場拳賽延期舉行。

龍心連敗兩場贏掌聲

龍心接受大會安排，分別挑戰拳手宗健和曹Bee，由於實力懸殊，龍心大部分時間處於捱打狀態，更因體力不繼數次被擊中倒地，但龍心鬥志頑強，堅持站起身不放棄，兩場共苦戰8回合均告落敗，仍獲全場掌聲鼓勵，拳證讚他打得比預期好，是真男人。

拳賽尾聲由霍哥對戰周永恆，一開始兩人出拳次數和力度相若，首回合旗鼓相當；霍哥身形較高略佔優勢，愈戰愈勇，幾次打中周永恆面及腹部，現場大部分觀眾為霍哥吶喊打氣，打到第4回合，完場前周永恆體力不繼步履不穩，拳證為安全起見決定終止賽事，宣布霍哥勝出。

霍哥：最緊要放低仇恨

霍哥自爆為比賽減了30磅很辛苦，感激教練、母親及周永恆，因為將憎恨周永恆的情緒轉化為動力比賽。提起疑因遭網絡欺凌而輕生的前微辣經理人劉靜儀（阿晶），霍哥說：「好多謝阿晶幫過我，應該要報恩。知道好多人狂鬧舊公司，又鬧我一直沒有講句說話。希望以後再提阿晶不是只有仇或報仇，而是做好事，我將今次打拳酬勞（10萬元），以阿晶名義全數捐贈『人人流浪狗澳門義工團』，因我和阿晶都為這機構擔任義工，想大家知道她有做善事，留美好一面，她是天使！大家罵我沒所謂，最緊要放低仇恨。」

周永恆：兒子叫我不要贏

賽後霍哥與周永恆受訪，霍哥重申，提起阿晶是想更多人知道她有善心，對身邊人好好，不介意被指消費阿晶，他說：「捐出拳酬想讓人知道，自己即使受盡外界圍攻，只要肯堅持，都可以做得到。」他覺得減肥最辛苦，會食雞煲獎勵自己，又讚周永恆有打拳潛質，可能上台太緊張未能發揮。他自爆多年前曾視對方為偶像，後來看留言變成憎恨，打完拳就重新改觀。

周永恆稱不打不相識，覺得霍哥好人又有善心，盼以後有機會合作。他否認被觀眾狂噓影響表現，承認不在狀態又不夠氣力，最搞笑兒子也期望他輸，「練拳有受傷流血，兒子見慣沒擔心，但賽前叫我不要贏，因贏了有獎金，我就會掛住玩不理他。現在完成比賽，可以有時間多陪他」。

林寶玉為兩前度打氣

龍心表示與劉馬車一戰延期感少許失望，「成日幸災樂禍的人必定多災多禍，去告人點知反被差人拉，所以大家不要做不對的事。我不是扮好人，因為知道善有善報，明白不要做壞事」。前亞姐林寶玉現身拳賽，為兩前度男友Chris與Johnny對戰打氣，指兩人原是好朋友，後互相指責對方橫刀奪愛，要在擂台解決恩怨情仇。她否認牽涉三角戀關係，與Chris較多聯絡，但不會復合。她盼找到健碩男友，感覺有安全感，但近期忙做生意，又為短片頻道拍旅遊節目，沒時間找對象。