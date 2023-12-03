【娛樂場】《爆裂點》 林超賢傳承警匪動作片

【明報專訊】電影《爆裂點》斥資兩億製作，由林超賢擔任監製及總導演，唐唯瀚首次執導，大部分是香港演員，包括張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜、楊天宇、朱鑑然及姜皓文等。

拍攝地點主要在香港及馬來西亞，當中以本港鬧市街頭取景佔最多，分別於尖沙嘴、中環及九龍灣等多處人煙稠密的地區拍攝。林超賢自2014年的《魔警》後，時隔9年再於香港街頭拍動作片，他說：「9年後重回香港街頭拍一部香港的動作電影，是很愉快亦亢奮的拍攝經歷，重回熟悉環境，跟昔日戰友張家輝合作，還有陳偉霆、梁洛施、 譚俊彥等，有一種重生的感覺，加上帶着新導演製作，有一種責任，要做得更好。」

導演唐唯瀚師承陳木勝

首次擔任導演的唐唯瀚曾多次跟已故動作導演陳木勝合作，累積經驗後，讓他能應付海量的動作場面，「自己第一部電影便拍到如此具規模的警匪片，機會難得，感激台前幕後對一個新導演的支持，特別是林超賢監製很有心，想拍出一部實實淨淨的警匪動作片，將拍動作片的功力傳承下去」。

張家輝：少啲體能都搞唔掂

林超賢與張家輝2008年首次合作電影《証人》，之後有《綫人》、《激戰》及《魔警》。《証人》令張家輝在多個頒獎禮獲獎，成為七料影帝。時隔9年再合作，張家輝說：「林超賢好似谷埋谷埋，忍咗好耐，今次拍攝全部爆出嚟，真係少啲體能都搞唔掂。」他又指：「平時啲導演會叫演員去啲好污糟嘅地方拍嘢，自己就喺遠處睇機，林超賢就會手持鏡頭，跟埋你去啲好污糟嘅地方，同你一齊捱，咁演員點好意思唔再落力啲拍！」

陳偉霆演臥底挑戰高難度

陳偉霆久未拍港產片，一直以師兄謝霆鋒為榜樣，今次能伙拍霆鋒當年拍《証人》的組合，感覺難以置信，似夢想達成。他希望表現得最好，亦知道林超賢的電影難度必定高，已做足心理準備。開拍前導演對他的體能有相當高的要求，希望他減磅變瘦，才像一個「無啖好食」的臥底；到正式開拍，他要充當「人肉沙包」，拍攝超多挑戰體能極限的鏡頭，如勒頸狂揪，打水戰打足幾日，又要跟馬來西亞著名MMA高手對打，拳拳到肉，「跟林超賢拍攝方式工作，才知拍電影原來可以這樣，感覺開竅，明白有這樣的要求才算專業，希望日後有機會再參與此類電影」。

《爆裂點》講述毒品調查科總督察李振邦（張家輝飾）派出臥底江銘（陳偉霆飾）滲入販毒集團，希望將首腦韓洋（譚俊彥飾）繩之於法，其間警隊與製毒集團之間不斷增添恩怨，令事情更顯複雜。在金三角供應毒品原料的膺秀（梁洛施飾）亦到了香港，希望做完最後一次交易便收手，奈何女兒（許恩怡飾）遇上意外，令李振邦能以此要脅膺秀與警方合作，搗破毒犯巢穴……

電影《爆裂點》

上映日期：12月8日