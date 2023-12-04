拍《歡迎來到王之國》吸長者追星 俊昊寫揮春贈粉絲提早賀年

【明報專訊】近年拍《歡迎來到王之國》等劇取得佳績的男團2PM成員俊昊，闊別香港5年，前晚在亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會，全程又唱又跳，還走到台下跟粉絲近距離接觸，玩足4小時，誠意十足，70歲長者稱看完《歡》劇後成為俊昊的粉絲，還說「好耐無追星」，俊昊聞言即笑逐顏開。

記者：蘇珮欣

2PM成員俊昊5年沒來港開騷，前晚甫登場即用廣東話跟粉絲打招呼，「大家好，我係李俊昊，好開心嚟到香港，我真係好掛住你哋，5年無嚟香港，大家等咗好耐，我都等咗好耐」。俊昊稱前晚心情非常好，準備好與粉絲一起創造美好回憶。

自言運動辛苦 操肌有成滿足

問答環節期間，俊昊透露每日做運動，會視乎身體狀况，再決定要練胸肌還是腹肌，他坦言做運動好辛苦，但見到成果便心滿意足。俊昊稱最近常練膊頭肌，因知道粉絲鍾情他寬闊的肩膊。被問到覺得胸肌與背肌，哪個更重要，他無法取捨，「兩者都不可失去」。談到抵港後四出遊覽，曾到訪中環蘇豪、到維港睇夜景等，還品嘗了美味的蛋撻，又強調吃的是牛油蛋撻，不是酥皮蛋撻。

俊昊伙拍李世榮主演的古裝劇《衣袖紅鑲邊》，以及跟少女時代成員潤娥合演的《歡迎來到王之國》，先後錄得最高收視17.4%及13.7%，成績不錯。見面會上俊昊亦有談及拍劇，提到《衣》劇一場醉酒繪畫戲的幕後花絮時，拿出文房四寶即席揮毫，在紅紙寫下「福」字，提早給粉絲送上賀年揮春。

又唱又跳對粉絲有求必應

俊昊其後為完成粉絲不同心願，多次落台跳舞、唱生日歌、自拍及送抱；其間一名70歲長者稱看完《歡迎來到王之國》後成為俊昊的粉絲，笑言「好耐無追星」，俊昊聞言即笑逐顏開。

活動尾聲，俊昊一口氣獻唱多首歌曲，坦言不捨得離開舞台，「不論是新舊粉絲，最重要是現在這個瞬間，雖然我不能常與大家一起，但我會努力，有機會再來跟大家見面，並會努力成為讓大家感到自豪的歌手及演員」。

俊昊表示有時工作太繁忙，狀態會不好，但透過粉絲見面會，感受到大家的愛，從而獲得力量。見面會完結後，俊昊還逐一跟全場數千粉絲道別，整個活動歷時4小時。