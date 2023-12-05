關楚耀心急做老竇 操麒麟臂準備抱B

【明報專訊】關楚耀、蔡潔昨日到中環出席手表展覽。日前宣布已婚的關楚耀獲祝福感開心兼面紅，稱上月中跟拍拖6年的網紅女友Joann拉埋天窗，感覺夢幻，他說：「多謝各界送給我們的祝福，結婚半個月慢慢開始習慣，雖然我們拍拖時已同住，但自覺生活更加圓滿，有動力及衝勁。」

關楚耀自爆心急生小孩，因細妹的兒子已近7個月大，非常得意可愛，每次探外甥都好開心，發現湊小孩需要很大體力，已開始操練麒麟臂，他說：「外甥兩三個月大來我家玩，因趕不及幫他換尿片，在我牀上留下童子尿，爸媽都說童子尿會帶旺人。」他表示近10年學欣賞古董表，認識了很多朋友，之後變成生意合作伙伴，打算揀隻古董表留給未來的子女，「結婚時爸爸送手表給我，會傳給下一代。（準備生幾多個小孩？）理想生一仔一女，但生幾多個都無所謂，最緊要開心」。

蔡潔呻未有拍拖對象

蔡潔表示年過三十才對手表產生興趣，已收藏數枚心頭好，最貴一枚價值6位數字。可有收過異性送贈手表？她說：「爸爸有送過，其他人送貴重禮物就不適宜收。」最近忙拍新劇《法證先鋒VI》，透露劇中與關楚耀有不少對手戲，延續《法證V》的瘋狂感情線，她說：「關楚耀的角色比上集更恐怖，所以我要用力去演，每次拍完都很累。」她羨慕對方常流露新婚的幸福感，自己連拍拖對象都未有。

記者：鍾一虹