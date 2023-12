【明報專訊】32歲吳嘉儀(阿七)憑《開心無敵獎門人》為觀眾熟悉,今年8月中跟圈外男友Leo(豬仔)結婚,婚後一直恩愛,不時在社交平台放閃,但阿七近日不停在網上放負,前日留言「I'm not OK, but I can survive」,引起關注。之後她又寫道:「話我擺3支送畀家人嘅護膚品喺車後座,會整花佢座位啲皮。每日被話蠢、話麻煩、話污糟100次,唔係未試過被改密碼鎖無家可歸。」

阿七繼續自稱受委屈,「唔好講幸福喇,連抖(唞)啖氣都困難,你要斤斤計較係你品德問題,唔好逼人順從你果(嗰)套。最嬲係『日日都對住啦,駛(使)咩維繫感情呀?』」。阿七雖沒開名,但令人覺得所講是她的老公Leo,有網民擔心她跟老公出現了問題。

密碼鎖被改無家可歸

昨日阿七又在社交網發文道:「昨(前)晚又發生太多事,明明講好咗,今日各自忙,佢外出工作、我喺屋企落樓攞個外賣,原本食完就整妝外出剪頭髮。上樓發現匙卡開唔到門,pw(密碼)改咗。而家我只能著住套睡衣、揸住個外賣等佢高抬貴手,番嚟開門比我換衫執嘢。」

《明報》昨日聯絡阿七經理人,他稱不知阿七發生什麼事,會去了解,但否認阿七遭家暴。

娛樂組