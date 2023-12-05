阿Mo治療過程首曝光 女友So Ching獲讚不可多得

【明報專訊】男團MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會，第4場發生嚴重事故，巨型屏幕墜落壓傷舞蹈員李啟言（阿Mo），受重傷的他現仍未能自主活動要繼續接受治療。Mo父李盛林牧師每星期發代禱信交代兒子康復狀况，至今發了71則。Mo父日前跟香港中文大學醫院黃鍾鈞運動醫學及康復中心的劉敏昌教授接受網上頻道「健康嗎」訪問，講述阿Mo近况，以及與家人如何走出逆境。

阿Mo意志如戰士

Mo父憶起事故發生當天猶有餘悸，「如果擊中嘅係其餘23名dancer其中一個，或者嗰12個（指MIRROR）呢？佢哋會點面對呢？」為了鼓勵和支持阿Mo，Mo父和阿Mo哥哥齊齊剷光頭。節目內講述阿Mo每日的治療安排，至11月19日為止，他行了146次，平均每次步行20至25分鐘，每次大約走470至480步，「喺呢十六十七個月過程中，我哋見到好多醫學統計，覺得冇可能出現嘅事，竟然喺阿Mo身上出現」。

劉教授稱阿Mo每天都接受治療，無論黑雨、8號風球、10號風球也風雨不改，並以戰士形容阿Mo的意志，「佢好鍾意NBA，最鍾意球隊係勇士（Warrior），好堅毅、堅持，有要求同自律」。他特別提到阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）是不可多得的女仔，「我睇到佢好關愛阿Mo，真係對佢無微不至，阿Mo喺10月生日，我哋安排了派對，簡單切蛋糕，我睇到So Ching對住佢含情脈脈，阿Mo都好sweet咁兩眼相投，背後有好多意義」。

盼兒子能重新走動

Mo父感歎稱有時身為正常人，若突然17個月唔郁得，都覺得好困難，「從旁睇住佢（阿Mo）治療，我都好心悒，有時仲有啲眼淚，我從阿Mo身上可以睇到佢經歷咗神好多恩典」。Mo父希望能夠看到阿Mo重新走動，「有啲人話，牧師你個仔搞成咁，你仲要感謝你相信嘅神？我話係呀，我要感謝佢（神），因為唔係神嘅錯導致佢咁樣，係因為人為嘅錯誤而導致佢有咁大創傷，佢哋要承認呢種錯誤，唔係罰咗就算，要認真檢視安全，如果受傷係佢哋家人或當事人，佢哋會唔會係一種僥倖心態，當佢哋設身處地，先能睇清楚應該點做」。

娛樂組